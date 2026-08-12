Aucorsa adaptará 45 paradas de autobús en Córdoba con "suelo podotáctil" para invidenteantes antes de fin de año

Bernardo Jordano en una parada de Autobuses de Aucorsa con plataforma dotada de suelo podotáctil. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Movilidad, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa), Bernardo Jordano, ha anunciado este miércoles que, de aquí a fin de año, Aucorsa habrá adaptado 45 paradas de autobús con plataformas que incluyen "suelo podotáctil", para facilitar el acceso y salida de los autobuses a invidentes y a personas con problemas de visión.

Jordano ha recordado que "todos nuestros autobuses están preparados para movilidad reducida", y por eso "tienen un suelo bajo" y se inclinan al detenerse en las paradas, con "una rampa que se abre en todos los autobuses", para facilitar el acceso y la salida de todos los pasajeros, lo cual "no es algo habitual en toda España", pues en algunas ciudades este porcentaje apenas alcanza el 30 o 40%de la flota.

Sin embargo, el presidente de Aucorsa ha aclarado que "la rampa tiene que poder llegar hasta la acera, porque si no tiene una pendiente que es muy peligrosa para el usuario y es un riesgo que no tienen que asumir, ni los usuarios, ni los conductores" de los autobuses, por lo que en paradas, como la de Carlos III, que ha visitado Jordano este miércoles, se ha instalado una plataforma específica para facilitar el acceso de sillas de ruedas y cochecitos de bebé.

A ello se suma ahora la inclusión de las plataformas de las paradas del mencionado suelo podotáctil y, en concreto, ya hay ocho paradas incluidas en un contrato específico de 85.000 euros que "incorporan suelo podotáctil en color amarillo", aclarandod Jordano que "ese suelo pogotáctil no es sólo para personas completamente ciegas", sino también para quienes tengan problemas de visión, para las "el contraste visual es muy importante".