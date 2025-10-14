Aucorsa introduce cambios en las líneas 8 y 13 ampliando los horarios y la frecuencias de los autobuses

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) implantará desde este miércoles, día 15 de octubre, cambios en las líneas 8 y 13 en las que se amplían el número de frecuencias y se introducen nuevos vehículos para atender los nuevos horarios y mejorar la oferta del transporte público en las horas más conflictivas que coinciden con la entrada a los centros educativos; así como facilitar una mejor conexión y frecuencias en la conexión con el entorno del Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones (CEFC).

De esta manera, en la línea 13 se introduce un coche más entre las 7,00 y las 9,00 horas y con ello se mejora la frecuencia de 30 minutos a 20 minutos --un 33% superior-- entre las 7,00 y las 8,00 horas y de 25 minutos entre las 7,40 y las 9,00 horas, según ha informado el Ayuntamiento.

Además, el viaje de las 7,20 horas permitirá llegar a los colegios de la zona a tiempo, al evitar el embudo que se produce entre las 7,40 y las 8,00 horas, dado que pasa antes por la zona. El viaje de las 7,40 horas respeta la salida desde la parada de la plaza de Colón que usaban los usuarios que vienen de la línea E y que llegaban apurados para la salida de las 7,32 horas.

Por su parte, la línea 8 también introduce cambios y añade dos entradas más al día al Parque Joyero. En concreto, se suman las entradas en el viaje más cercano a las 9,00 y al de las 18,30 horas, en el horario actual la llegada al Centro de Congresos se estima a las 9,04 y a las 18,41 horas. En total, una vez entre en vigor esta modificación, se pasará de las ocho entradas diarias a diez, aumentando el servicio al Parque Joyero y Centro de Congresos en un 25%.