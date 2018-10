Audiencia de Sevilla confirma la exclusión de Viera y Guerrero de una pieza de los ERE por ayudas para ferias rurales

Publicado 01/08/2018 11:29:32 CET

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmando en dos autos la exclusión del exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero de una pieza separada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en la que se investigan dos ayudas, por importe de 60.000 euros cada una, concedidas por la Junta al Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla) para dos ferias de desarrollo rural en el municipio en 2003 y 2004, con fondos del programa presupuestario 31L con el que se pagaban las ayudas sociolaborales.

En ambos autos, con fecha de 11 de julio y a los que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Séptima, encargada de resolver diferentes recursos presentados por altos cargos de la Junta acusados en la pieza política de los ERE que juzga la Sección Primera y acusados en otras piezas, recuerda el Ministerio Fiscal recurrió la exclusión de Viera y Guerrero en esta pieza separada por parte de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los ERE irregulares.

El Ministerio Fiscal recurre la decisión de la juez instructora discrepando de los argumentos expresados en su resolución y viene los argumentos que sustenta dicha exclusión pese a reconocer que los mismos son los que ha utilizado esta misma Sección conociendo en otros rollos respecto de estos mismos apelados y de otros investigados.

Por lo que se refiere en concreto a estas diligencias relacionadas con el Ayuntamiento de Alcolea, expresan los fiscales los "serios indicios" de la participación tanto de Viera como de Guerrero en las ayudas concedidas a la citada Corporación Municipal. De hecho el alcalde de la localidad declaró que se entrevistó con el exconsejero, que fue quien le concedió, "verbalmente al menos", la primera ayuda de 60.000 euros en una reunión en la que estuvo presente el ex director general de Trabajo, "ayudas que fueron pagadas tras una exigua o casi nula tramitación en la Dirección General y con cargo a la partida presupuestaria 31L", según la Fiscalía.

Alude el recurso a que no cabe negar que los hechos recogidos en el procedimiento específico, por el que se juzga a Viera y Guerrero junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta en la Sección Primera de la Audiencia, "desembocan en que se hayan podido materializar los pagos antes referidos al Ayuntamiento de Alcolea, pero insisten que se trata de un hecho distinto y diferente, con un participación indiciaria de Guerrero y de Viera que no es objeto de la pieza política".

Además, indica la Fiscalía que "de mantenerse la decisión de Núñez Bolaños, Guerrero y Viera habrían obtenido un salvoconducto para todas aquellas ayudas y pagos singulares en las que conociendo las ventajas del procedimiento específico hubiera participado directamente en su concesión y pago, beneficiando ilícitamente a terceros dejando sin efecto la utilidad que se pretendía obtener con la división de la causa matriz".

120.000 EUROS PARA DOS FERIAS RURALES

Estas diligencias previas investigan las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Alcolea del Río por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, obrando en la causa dos convenios de colaboración firmados por Guerrero como director general con el director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) Francisco Mencía de fechas de 5 de noviembre de 2003 y de 12 de abril de 2004, en las que se acordaba la materialización de dos ayudas específicas para la I y II Feria de Desarrollo Rural de Alcolea del Río 'Equivir', por importe cada una de 60.000 euros, que fueron abonadas con cargo a la aplicación presupuestaria 31L en enero de 2004 y el 21 de abril del mismo año. La juez, en estas diligencias, archivó las actuaciones contra el exalcalde Carlos López Barrera por considerar prescrita su actuación.

Tras analizar el recurso, el tribunal no considera que los recursos de apelación interpuestos puedan prosperar, pues la decisión adoptada por la juez instructora se justifica en lo que es el criterio de esta sección, esto esto, una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, principio 'non bis in ídem', criterio que se ha sostenido por esta Sala "en multitud de autos dictados, una veces resolviendo recursos en fases de diligencias previas, otras en recursos contra autos de procedimiento abreviado".

"Una vez más se ha de responder que los términos en que venía configurado el objeto del procedimiento específico tal y como se deduce del relato de hechos punibles del citado procedimiento y de los escritos de acusación, permiten afirmar que se haga o no mención concreta a todas y cada una de las ayudas concedidas bajo el paraguas del procedimiento instaurado, estaban de facto contempladas respecto de Guerrero y de Viera. Y que lo estaban, se citasen o no nominalmente, se deduce de la propia calificación realizada, pues el Ministerio Fiscal los acusa como presuntos responsables de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación en su escrito de conclusiones provisionales", expone el tribunal.

"Si se están acusando (siquiera sea de forma provisional) así, no puede entenderse que no se esté contemplando cada uno de los actos que en sí mismos se consideraban que constituían prevaricación y malversación", añade, por lo que "someter al apelado a múltiples enjuiciamientos, por delito continuado primero, y por cada uno de los hechos que constituían esa continuidad después, atentaría derechos fundamentales".