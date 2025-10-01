El auditorio de La Chumbera de Granada acoge el ciclo Patrimonio Flamenco con más de cien artistas locales

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha presentado la nueva edición del ciclo Patrimonio Flamenco, que se celebrará en el Auditorio Municipal La Chumbera durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con más de cien artistas locales.

Este ciclo, consolidado como uno de los principales escaparates del flamenco local, contará con la presentación de doce espectáculos, seis de ellos estrenos absolutos. "Desde el equipo de gobierno de Marifrán Carazo, apostamos decididamente por la cultura como motor de identidad, desarrollo y proyección internacional de nuestra ciudad".

"Programas como Patrimonio Flamenco son esenciales para consolidar a Granada como referente cultural y artístico, y además son un ejemplo de cómo nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 pone en valor la tradición y la creatividad local", ha destacado Ferreira, según ha detallado el consistorio granadino en una nota de prensa.

"Tras la reciente primera Bienal de Flamenco de Granada, que ha hecho historia con más de 22.000 asistentes, 414 artistas y prácticamente lleno en todos los espectáculos, seguimos reforzando la presencia del flamenco en nuestra agenda cultural".

"La Bienal superó con creces las expectativas en su estreno, ofreciendo más de 40 actividades, 22 de ellas gratuitas, acercando el flamenco a públicos diversos en espacios emblemáticos como la Abadía del Sacromonte, el Colegio Mayor Santa Cruz la Real, el Palacio de Carlos V o el Monasterio de la Cartuja", ha explicado Ferreira.

Patrimonio Flamenco quiere en este contexto realzar el papel de Granada y el barrio del Sacromonte. Este programa, promovido por la Concejalía de Cultura, busca también ofrecer una programación estable, que se sume a los recursos turísticos de la ciudad.

Durante esta temporada de otoño, se ofrecerán espectáculos todos los sábados de octubre y noviembre, y los viernes y sábados de diciembre. La programación es cien por cien granadina, con artistas de todas las edades, fundamentalmente jóvenes talentos, aunque también participan algunos veteranos y premiados artistas.

En esta temporada debutan en los escenarios dos bailaoras, y se estrenarán seis espectáculos de los doce programados. Para mediados de diciembre, como antesala de la Navidad, se podrá disfrutar de cuatro zambombas flamencas protagonizadas por algunas de las familias gitanas con más arte y tradición flamenca de la ciudad.

Por primera vez, se suma al ciclo Coros y Danzas de Granada, que a los villancicos tradicionales añadirán los bailes y danzas de toda la vida. El ciclo está dedicado este año a Gracia Quero, Gracia Sacromonte, nacida en 1936, hija del maquis Pepe Quero y nieta del guitarrista flamenco Manuel Hidalgo López, de los Ovejillas.

"Fue una de las mejores bailaoras, cantaoras y recitaoras salida de la zambra del Sacromonte. Enraizada con guitarristas y bailaores de raza flamenca granadina, entre los años 50 y 70 triunfó en los mejores tablaos de Madrid, Europa, Estados Unidos, México y Canadá; actuó en al menos cinco películas, la primera con Juanito Valderrama", ha subrayado Ferreira.