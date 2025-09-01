La AUGC alerta del incremento de la criminalidad convencional en Puente Genil y Palma del Río (Córdoba)

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba ha alertado este lunes del incremento de la criminalidad convencional en los municipios cordobeses de Puente Genil y Palma del Río, localidades en las que este tipo de criminalidad ha aumentado "un 12,6 por ciento" y un "5,9 por ciento", respectivamente.

Según informa la AUGC en una nota, en el balance publicado por el Ministerio del Interior, "la criminalidad convencional se ha reducido durante el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior tanto a nivel nacional como autonómico", mientras que "en la provincia de Córdoba se ha incrementado un 4,6 por ciento, quedándose en el uno por ciento en el ámbito competencial de la Guardia Civil en esta provincia, con evoluciones muy dispares entre los distintos municipios".

Así, tal y como ha detallado la asociación, "mientras que en Montilla y Priego de Córdoba ha descendido un 18,5 y un 19,8 por ciento", respectivamente, "en Puente Genil ha crecido un 12,6 y en Palma del Río un 5,9 por ciento. Además, en ambas localidades la criminalidad total ha registrado aumentos del 3,7 y 0,4 por ciento, respectivamente, contrariamente a la evolución de todos los demás municipios de la provincia a excepción de la capital, donde también se ha incrementado".

En el ámbito competencial de la Guardia Civil, ha continuado la AUGC, "han subido nada menos que un cien por cien los homicidios dolosos y los asesinatos, tanto los consumados como las tentativas, todos ellos producidos en Puente Genil". En ese mismo ámbito territorial "han crecido un 700 por ciento los delitos contra la libertad sexual, con un aumento del cien por cien en tres de los cuatro municipios y del 300 por ciento en Palma del Río, siendo Puente Genil el que ha tenido un mayor número de casos, con seis".

Los delitos por tráfico de drogas se han incrementado "un 133 por ciento en dicho ámbito competencial, debido al escandaloso crecimiento del 900 por ciento en Puente Genil y del cien por cien en Priego de Córdoba, mientras que se han reducido en Montilla y Palma del Río". Desde la asociación destacan también "la subida del 500 por ciento de los robos con violencia e intimidación en Montilla, llegando al cien por cien en Priego".

Las sustracciones de vehículos "solo han aumentado en Montilla, un cien por cien, mientras han disminuido considerablemente en los otros tres municipios". En cuanto a los delitos de lesiones y riña tumultuaria, "se han incrementado un 3,2 por ciento en el ámbito de la Guardia Civil, como consecuencia de un crecimiento del 28,6 por ciento en Palma del Río y 9,1 por ciento en Montilla".

"Contrariamente a la tendencia de los últimos años, en ese ámbito territorial se han reducido los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, así como los hurtos, que solo han aumentado en Puente Genil un 14,5 por ciento", han detallado.

Todas estas tipologías se enmarcan en la criminalidad convencional, que está "directamente relacionada con la baja actividad preventiva debido al endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, con 165 vacantes sin cubrir y habiendo perdido un 5,8 por ciento de efectivos en los tres últimos años", ha lamentado la AUGC.

En lo que se refiere a la cibercriminalidad, ha descendido "un 16 por ciento en el ámbito competencial de la Guardia Civil en esta provincia, contrariamente a la tendencia ligeramente alcista a nivel nacional y provincial, pero los ciberdelitos distintos a las estafas informáticas se han incrementado en los cuatro municipios".

Para concluir, la asociación ha señalado que "llueve sobre mojado", ya que "en los últimos cinco años la criminalidad ha aumentado un 39,4 por ciento en los municipios competencia de la Guardia Civil en esta provincia, muy por encima de los crecimientos experimentados a nivel nacional, autonómico y provincial".