Aumentan un 38% las incautaciones de hachís en Andalucía en 2025 y caen un 50% las de cocaína

Archivo - Droga incautada en una operación policial en La Puebla del Río (Sevilla), en enero de 2025. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las incautaciones de hachís aumentaron un 38,6% en Andalucía durante 2025 y alcanzaron los 198.244 kilos decomisados, mientras que las intervenciones sobre cocaína descendieron un 50,5% hasta alcanzar los 25.610 kilogramos, según la Estadística Anual sobre Drogras elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dependiente del Ministerio del Interior.

De esta forma, los datos consultados por Europa Press muestran un incremento de 55.211 kilos de hachís con respecto a las operaciones de 2024, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) incautaron 143.033 kilos. No obstante, la cantidad de cocaína aprenhendida cayó a la mitad en relación a 2024, cuando se intervinieron 51.737 kilos.

Igualmente, las cifras muestran un descenso del 74.7% en las incautaciones de MDMA-éxtasis, que pasaron de los 38.482 kilos en el periodo anterior a 9.736 kilos durante 2025, una tendencia similar en la marihuana, con 3.043 kilos menos el año pasado, lo que implica un descenso del 23,8%.

Además, el total de kilos de anfetaminas incautadas disminuyó en un 83,8%, pasando de 10.895 kilos en 2024 a 1.765 kilos el año pasado, una diferencia de 9.130 kilos. Por otro lado, el MDMA-cristal decomisado aumentó siete kilos en el periodo analizado hasta alcanzar los 14 kilos, mientras que la cantidad de heroína aprehendida alcanza los 20 kilos, un 26% más que en 2024.

A nivel nacional, Andalucía lideró en 2025 la cantidad de hachís y cocaína incautada, con kilos que suponen el 77,1% y el 33,3% del total nacional confiscado, respectivamente. Lo mismo sucede con la cantidad de marihuana paralizada, que alcanza un 27,5% del total. No obstante, Andalucía se situó durante el año pasado por detrás de otras comunidades autónomas en sustancias como la heroína (15%), las anfetaminas (2,6%), el MDMA-cristal (2,1%) y las pastillas de éxtasis (1,5%).

Las incautaciones de pastillas de éxtasis aumentaron un 40,78% en España durante 2025 y las de hachís un 29,14%, mientras que los decomisos de cocaína descendieron un 37,82% y los de marihuana un 16,16%, según los datos del , que indican que las FCSE aprehendieron cerca de 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína durante el pasado año.

En concreto, el hachís volvió a situarse como la principal droga intervenida en términos de peso, con 257.283 kilos, frente a los 199.221 kilos de 2024. Pese al incremento interanual, la cifra continúa por debajo de las 357.906 toneladas de 2023, las 318.961 de 2022 y las 672.678 registradas en 2021.

PETAQUEO Y NARCOLANCHAS

Interior señala que las mafias han alternado los tradicionales desembarcos de hachís a pie de playa con la utilización de camiones y otros vehículos ante los controles desplegados en el litoral. El departamento recuerda, entre las medidas adoptadas contra estos tráficos, la prohibición de las denominadas 'narcolanchas' en 2018 y la penalización del 'petaqueo', incorporada al Código Penal desde el pasado mes de abril.

En sentido contrario evolucionaron las incautaciones de cocaína, que pasaron de 123.842 kilos en 2024 a 77.010 kilos en 2025, lo que supone una caída del 37,82%. El Ministerio atribuye este descenso a la presión policial ejercida sobre las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas procedentes del Atlántico, y menciona las operaciones desarrolladas sobre buques mercantes, lanchas rápidas y contenedores en los puertos españoles.

También descendió la cantidad de marihuana intervenida, desde 42.294 kilos en 2024 hasta 35.458 kilos en 2025, un 16,16% menos, mientras que las aprehensiones de heroína permanecieron prácticamente estables, con 129,8 kilos, un incremento del 0,78% respecto al ejercicio anterior.

A las cantidades de estas cuatro drogas se suman las 875.061 plantas de cannabis incautadas durante 2025. Esta cifra supone un descenso del 17,72% respecto a las 1.063.553 intervenidas en 2024. Andalucía concentró 461.796 plantas, más de la mitad del total nacional, seguida de la Comunidad Valenciana, con 87.476, y Cataluña, con 82.442.