Aúnan esfuerzos contra la venta ambulante ilegal en Sierra Nevada en la antesala del inicio de la temporada

MONACHIL (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

Administraciones y cuerpos de seguridad han impulsado con Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, y empresarios un nuevo plan de actuación conjunto contra la venta ambulante ilegal en el recinto invernal, ubicado en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, en la antesala del inicio de la temporada 25-26 este sábado.

Así lo ha señalado en una nota de prensa la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, que ha detallado que el objetivo es "intensificar los controles y paliar todo los posible esta problemática" y ha confiado en que, "en breve, puedan empezar a verse resultados positivos fruto de este nuevo impulso".

Todo ello después de una reunión de trabajo celebrada este pasado miércoles en la que han participado responsables del equipo de gobierno de Monachil, de PSOE e IU, de Cetursa y de los cuerpos de seguridad que operan en Sierra Nevada, así como empresarios junto a la junta directiva de la asociación.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto, según ha proseguido la asociación, "la compleja situación que se vive especialmente durante la temporada de invierno", en la que, "a pesar del esfuerzo constante y coordinado de todos los cuerpos de seguridad, la venta ambulante ilegal continúa produciéndose diariamente en distintos puntos del destino".

"Hemos trasladado nuestra profunda preocupación por el grave perjuicio que esta actividad ilegal supone para Sierra Nevada como destino turístico, tanto por el daño a la imagen del enclave como por la competencia desleal que sufren los establecimientos que cumplen estrictamente con la normativa vigente", han indicado los empresarios.

Asimismo, se han expuesto las irregularidades administrativas y sanitarias que se producen en estos puntos de venta ilegales, que han detallado abarcan desde el Centro de Visitantes de El Dornajo, pasando por toda la urbanización de Pradollano, y llegando hasta la Hoya de la Mora.

También se quieren llevar a cabo acciones de sensibilización a los visitantes de la estación, para que no colaboren comprando en los puestos de venta ambulante ilegal.

Desde la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada han agradecido de manera expresa el trabajo constante que ya vienen realizando los cuerpos de seguridad, el Ayuntamiento de Monachil y Cetursa, así como su sensibilidad y firme compromiso para "afrontar con más medios este problema tan grave que afecta directamente a la economía local y a la calidad del destino".