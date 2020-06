AUPA destaca la "notable" respuesta de la universidad en la pandemia y ve la innovación "clave para salir de la crisis"

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) y rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez, ha destacado durante su intervención en la subcomisión de políticas sociales y demás servicios esenciales de la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19, constituida en el Parlamento autonómico, que durante la pandemia y el paso de la formación presencial a la no presencial, la respuesta de la universidad "ha sido más que notable", al tiempo que ha señalado que la innovación "es la clave para salir de la crisis".

Durante su intervención ha defendido que las universidades andaluzas "son algo más que centros de formación y aportan valor para su entorno social", y ha destacado que la formación de capital humano "es un activo muy importante para las empresas". Además, ha lamentado que durante la pandemia "no se hayan podido usar en profundidad los servicios que podríamos haber prestado" y ha apostado por "crear infraestructuras en red de laboratorios y centros de investigación para que en el caso de que sea necesario las universidades puedan aportar conocimiento y recursos".

"Hay que entender que hay una enorme oportunidad para nuevas estrategias para la investigación y una apuesta definitiva por la misma", ha destacado Gómez, que defiende que "tenemos que creer que la innovación es la clave para salir de la crisis". Por tanto, para el presidente de la AUPA, es "una oportunidad para apostar por la investigación y dar respuesta a retos estratégicos para Andalucía, muy ligados a los ciudadanos".

Ha abogado, igualmente, por "reducir" la burocracia y por el cambio de modelo de gestión de la innovación y la investigación, porque "muchas veces el presupuesto no se ejecuta, a veces incluso en un 50%". Además, ha reconocido que en el ámbito de la innovación "la transferencia de conocimiento que se hace desde la universidad al tejido productivo está muy por debajo de lo que podríamos hacer", por lo que asegura que "que queda mucho camino por recorrer" y pide ayuda para "trasladar al tejido productivo que entienda que el valor de la innovación es fundamental y tiene un valor competitivo enorme".

Igualmente, Gómez ha solicitado "mecanismos para la inversión en I+d+i privada" y "trabajar en cambiar la cultura del emprendimiento, que no solo significa montar empresas sino aceptar el riesgo, el trabajo para mejorar día a día, de forma que es una cultura que debe estar impregnada en la seña de identidad de la gente, y que implica mejora continuada". También, "oportunidades para mejorar la oferta académica y de competencias", ha destacado, para añadir que tienen el "reto" de la adaptación del mapa de titulaciones y la oferta formativa de la universidad.

"Tenemos que adaptar la oferta formativa y para ello necesitamos normativas que nos permitan ser flexibles, porque cambiar un grado o un máster implica años", ha asegurado, para agregar que durante la pandemia y el paso de la formación presencial a la no presencial, la respuesta de la universidad "ha sido más que notable" y "se está consiguiendo que el curso no se pierda".

De cara al próximo curso y el futuro, el presidente de la AUPA ha abogado por "plantear nuevos escenarios en los que convivan ambas formaciones, presencial y no", y sobre la brecha digital, ha asegurado que "esta no ha sido tan acuciante, en torno al 1% del alumnado", pero "necesitamos formación para los PDI, administración y alumno en estas nuevas metodologías". "Hemos tenido una enorme cantidad de problemas en estos tres meses por la normativa, que no está pensada para una formación y una evaluación no presencial".

Acerca de la sobrecualificación de los universitarios, Gómez ha negado que sea así y ha apuntado que "hay un modelo productivo en este país que no demanda suficientes personas cualificadas". "No sobra gente, faltan trabajos cualificados", ha incidido, al tiempo que ha pedido "un marco más favorable" para atraer a estudiantes extranjeros, porque "existen enormes trabas burocráticas", y ha apostado por la universidad digital, la renovación de plantillas y captación de talentos.

"Estamos en una época de crisis y como universitarios la vemos como un época de oportunidades a futuro y para ello hay que tener estrategias claras de apuesta por el conocimiento e innovación, y un modelo productivo basado en esto", ha manifestado, al tiempo que ha defendido "una mayor coordinación entre la universidad, el tejido productivo y la administración pública" y ha exigido "flexibilidad", que "nos den autonomía y nos evalúen a posteriori". "Apuesten por la universidad y exíjannos", ha aseverado.

APUESTA POR LA "MÁXIMA PRESENCIALIDAD POSIBLE" AL INICIO DE CURSO

De cara al próximo curso, ha detallado que existen planes de contingencia "a nivel de cada universidad y a nivel andaluz". Así, ha recordado que el 16 de junio firmaron las diez universidades públicas, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y la Agencia Andaluza de Evaluación un acuerdo marco con condiciones para el próximo curso que "cada una está personalizando".

En el mismo, continúa, se han definido tres escenarios, el de la formación absolutamente presencial, el de la actividad cien por cien no presencial y un modelo mixto, que "es el modelo en el que se hará el inicio de curso, pero con la máxima presencialidad posible".

Por último, el presidente de la AUPA ha indicado que trabajan para que la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PevAU) --antigua Selectividad-- que empieza el próximo 7 de julio "se desarrolle con la mayor normalidad posible". Así, ha apuntado que "se ha aumentado el número sedes en todas la universidades, y habrá mayor distancia y más medidas de seguridad, lo que conllevará más efectivos". "Se ha hecho lo que se tiene que hacer para que la Selectividad sea lo más razonable posible", ha concluido.