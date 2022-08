El autocine de Baza (Granada) homenajea a Olivia Newton-John con la proyección de 'Grease'

BAZA (GRANADA), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El autocine de Baza, una de las actividades de verano programado por el Ayuntamiento de este municipio granadino, ha homenajeado este pasado martes por la noche a la actriz británico-australiana Olivia Newton-John con la proyección de la mítica película 'Grease', protagonizada por la también cantante, fallecida el pasado lunes a los 73 años, junto a John Travolta.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de su perfil de la red social Facebook, consultado por Europa Press, cerca de 48 vehículos se dieron cita en el solar de la piscina cubierta, en una velada en la que desde el Consistorio bastetano han destacado "el buen hacer" de los voluntarios de Protección Civil y de la Policía Local.

La actividad se encuadra dentro del programa de actividades 'Verano en movimiento', que se prolongan hasta el 4 de septiembre, con más de 60 propuestas que el Ayuntamiento señaló en su presentación que esperaba que impacten en cerca de 10.000 personas como antesala de la Feria y Fiestas de Baza y de la tradicional carrera del Cascamorras.

El papel de Sandy en 'Grease', rodada en 1978, catapultó a la fama a Olivia Newton-John con canciones como 'You're the One that I Want', 'Summer Nights' o 'Hopelessly Devoted to You'.