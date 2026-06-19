El autoconsumo supera los 10.300 suministros conectados a la red de Endesa en Andalucía. - ENDESA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de distribución de Endesa pisan el acelerador. En Andalucía, han rebasado los 10.300 tras registrar un fuerte crecimiento en el último año. En doce meses, desde mayo de 2025 a mayo de este año, la cifra se ha duplicado al pasar de uno 4.300 a los más de 10.300 contabilizados, un récord que evidencia el avance de la transición energética.

Por provincias, en Almería, son 768 suministros de autoconsumo colectivo frente a 369 de 2025; en Cádiz, 1.132 frente a 312; en Córdoba, 886 frente a 341; en Granada, 1.133 frente a 498; en Huelva, 427 frente a 148; en Jaén, 1.550 frente a 358; en Málaga, 1.322 frente a 681 y en Sevilla, 3.094 frente a 1.680, según el desglose ofrecido por Endesa.

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha experimentado un crecimiento exponencial de las conexiones de autoconsumo colectivo conectadas a su red en los últimos años, que en Andalucía han aumentado un 135% en los últimos doce meses. Con el avance registrado en el último ejercicio, el autoconsumo colectivo ya representa más del 43% de todos los suministros de autoconsumo conectados a la red de Endesa en Andalucía.

El hito de los autoconsumos colectivos se enmarca en el crecimiento sostenido del autoconsumo total conectado a la red de distribución de Endesa en Andalucía que ha pasado de 4.387 suministro colectivos en mayo de 2025, a los 10.300 en mayo de 2026. E-distribución ya ha activado en Andalucía más de 204.000 suministros de autoconsumo, de los que cerca de 195.000 son individuales y los más de 10.300 restantes colectivos.

"Estas cifras confirman el liderazgo de e-distribución en la activación de las instalaciones de autoconsumo en la red eléctrica española gracias a su gestión proactiva, orientada a agilizar la conexión y dar cabida a un volumen creciente de instalaciones", ha subrayado la empresa en una nota.

Las mejoras introducidas por e-distribución en la tramitación del autoconsumo -tanto en los procesos de validación de la información a aportar por los clientes, como en la información del estado del proceso de tramitación facilitada a los clientes- han contribuido, en estos últimos años, a agilizar la activación de estos suministros a la red. La web de e-distribución, a través de un proceso de mejora continua, se viene reforzando con nuevas funcionalidades que facilitan y hacen más ágil la gestión de las solicitudes.

La plataforma ofrece información completa y actualizada sobre las distintas modalidades de autoconsumo, los trámites necesarios y un apartado de preguntas frecuentes que ayuda a resolver dudas desde el primer momento. Además, a través del área privada, los clientes pueden realizar un seguimiento en tiempo real del estado de su solicitud de autoconsumo y conocer en todo momento en qué fase del proceso se encuentra.

Los formularios web tienen un formato simplificado para identificar con mayor facilidad la documentación requerida a los clientes, incorporándose notificaciones automáticas que informan de los siguientes pasos a seguir hasta la activación del suministro. Como medidas adicionales, la web de e-distribución cuenta con una herramienta de validación de ficheros (validador de ficheros TXT) que detecta errores de formato en la documentación que el cliente debe aportar en el proceso de alta del autoconsumo --exigida por la normativa aplicable a los autoconsumos colectivos--.

Esto permite a los clientes detectar en el momento inicial de la tramitación del proceso los posibles errores de la documentación, evitando retrasos y reinicios del proceso y garantizando una tramitación más rápida y eficiente. También se dispone de un simulador que permite comprobar si se cumplen las distancias establecidas en la regulación para la conexión de instalaciones de autoconsumo a través de la red. En caso de duda, existe un número de teléfono (900 920 974) para atender las consultas sobre autoconsumo.