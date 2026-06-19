El Gobierno y Red Eléctrica impulsan el crecimiento del "atractivo de Andalucía" para proyectos empresariales

Imagen del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, reunido con la presidenta de Red Eléctrica Española (REE), Beatriz Corredor. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se ha reunido con la presidenta de Red Eléctrica Española (REE), Beatriz Corredor, para estudiar el estado actual de la electrificación en la comunidad y para analizar el impacto de la Propuesta de planificación eléctrica, diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto Demográfico (Miteco), con horizonte temporal en 2030, una programación que, según han coincidido, "aumentará el atractivo de Andalucía para la implantación en esta tierra de proyectos empresariales, ya que es la comunidad autónoma que va a acoger más demanda eléctrica en la nueva hoja de ruta".

En el encuentro, Fernández se ha mostrado convencido del "impacto que tendrá la nueva planificación eléctrica para dar respuesta a las principales demandas de crecimiento industrial, ya que Andalucía es la más beneficiada en términos de atención a nuevas demandas en la red de transporte y, además, la que más solicitudes priorizadas, en proporción, ve atendidas", según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.

La Propuesta de planificación eléctrica prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década y estará orientada a cubrir las necesidades del país y los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (Pniec), otorgando prioridad a los proyectos industriales. Actualmente se encuentra en fase de tramitación y es fruto de un proceso diseñado sobre las aportaciones de los distintos agentes y de las Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía.

"La propuesta plantea un crecimiento de la capacidad de las redes andaluzas para responder a los grandes proyectos de hidrógeno, a los nuevos ejes ferroviarios, a la electrificación de puertos y a los crecimientos residenciales", ha indicado Fernández, que no ha querido olvidar "la vertebración que supondrá para el territorio, ya que proyecta nuevos tendidos y mallados de las redes que alcanzarán áreas rurales hasta ahora con menor cobertura, generando oportunidades de desarrollo socioeconómico ligadas a la transición energética".

OTRA ANDALUCÍA EN TÉRMINOS ENERGÉTICOS

"Estamos hablando de generar prácticamente otra Andalucía en términos energéticos: el 75% del actual pico de demanda, del momento de mayor consumo del año", ha concretado. En ese diseño se han planificado para Andalucía 241 nuevas posiciones y 58 subestaciones, "de las cuales seis son nuevas, con una inversión que crece sustancialmente hasta alcanzar un 86% y multiplica por tres la inversión planificada en la planificación previa, la de 2015".

Entre las actuaciones estructurales previstas en Andalucía, ha hecho mención al mallado de Jaén, desde Baza hacia Manzanares, que contribuye a electrificar la provincia; el de Andalucía con Extremadura, desde Puebla de Guzmán a Brovales; la finalización del mallado de Córdoba con el eje de 400kv en los Valles de los Pedroches y Guadiato, las demandas de la llamada Faja Pirítica y los grandes proyectos de hidrógeno verde.

En opinión del delegado, "con ello, Andalucía ve cubierta sus prioridades en términos necesidades de redes para fortalecer su desarrollo industrial y reforzar su sistema, favoreciendo así el mejor aprovechamiento de la generación renovable de la comunidad". "La red eléctrica en Andalucía, por primera vez, estará completamente orientada a atender demandas de proyectos, toda una oportunidad industrial y de desarrollo", ha concluido.