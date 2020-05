Autoescuelas andaluzas critican falta de examinadores y el retraso en publicación de requisitos para reabrir en fase 2

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía (UFAA) ha criticado este lunes que la Dirección General de Tráfico (DGT) "simple y llanamente no tiene el personal suficiente" para absorber la demanda de exámenes prácticos del carnet de conducir, hecho que "de entrada" con la fase 2 de desescalada se verá agravado al bajar el número de examinadores "en un 50%", y ha lamentado el retraso del Gobierno en la publicación de los requisitos para operar de nuevo.

Fuentes de la UFAA han relatado a Europa Press que hace dos fines de semana se anunció que las autoescuelas podrían volver a operar con la llegada de la fase 2, pero que no ha sido hasta este sábado 23, dos días antes de comenzar esa fase, cuando se han publicado los requisitos a cumplir.

"Hasta este sábado ni aparecíamos, no sabíamos si íbamos a poder entrar en la fase 2, la tercera o la decimoquinta porque no aparecía la palabra autoescuela en ningún sitio", han resumido, algo que también ha pasado con otros sectores.

A su juicio, afrontan "un panorama negro", no solo por el tema del coronavirus (Covid-19), sino por un problema que "viene de años atrás", el hecho de que "simple y llanamente la administración no tiene el personal suficiente para absorber el alumnado que tenemos".

Según han expuesto, es un asunto "no solo ya de examinadores", que "evidentemente" es lo que más demandan, sino también de administrativos, algo "fundamental" para que pueda funcionar el sector.

Y "haya gobernado quien haya gobernado, no hemos tenido solucionado nuestro problema". "Es como si no existiéramos como sector. Somos uno pequeñito, pero muy importante para la socidedad, estamos hablando de una formación que evita muertes y accidentalidad, no deberían de olvidarse de nosotros los diferentes gobiernos", añaden.

Las mismas fuentes apuntan que la falta de examinadores afecta "especialmente" a las provincias de Cádiz, Málaga y Granada. El resto de las provincias, "pues tampoco están sobrados, aunque Córdoba va funcionando con bastante normalidad", y Jaén y Huelva "están dentro de una normalidad", examinando cada 8-10 días que "entra dentro de lo razonable".

En cualquier caso, el principal problema sobre el coronavirus afectará por igual y será la reducción del número de examinadores porque "de entrada será el 50% del número de funcionarios que puedan ir a trabajar".

MASCARILLAS EN LAS CLASES DEL COCHE

La Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 señala en su artículo 50 las medidas que deben cumplir las autoescuelas para reabrir.

Estas se centran en que no se supere el 30% de su aforo de forma presencial y que se prioricen las modalidades de formación a distancia. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas para los establecimientos y locales comerciales de carácter minorista en el artículo 13.

Las autoescuelas deberán poner a disposición del público, y en todo caso en la entrada del centro, dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

En el caso de las clases prácticas de conducción, será obligatorio el uso de mascarillas en el vehículo de prácticas, tanto por el profesor como por el alumno. Asimismo, se deberá limpiar y desinfectar el vehículo de prácticas antes y después de su uso por cada estudiante, prestando especial atención a los elementos de uso común y el mando del vehículo, así como llevar a cabo su ventilación posterior conforme a lo previsto en el artículo 6.