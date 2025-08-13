AV.- El IPC sube al 2,7% en Andalucía en julio por el aumento en vivienda, electricidad y combustibles

Archivo - Imagen de archivo de una persona repostando combustible. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,7% en Andalucía en julio en tasa interanual, tres décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadenan dos meses de subidas en Andalucía. En términos mensuales, la inflación en Andalucía disminuyó un 0,3%, mientras que en lo que va de añola subida llega al 1,8%.

Donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,8% más que en julio de 2024 (+2,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,6% más (+0,3 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,9% más (-0,2 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,2% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en ocio y cultura, un -0,2% (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunidad Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja(2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).

