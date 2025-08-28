Avanza la tramitación ambiental del proyecto de central hidroeléctrica reversible de Los Guájares (Granada)

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha formulado declaración de impacto ambiental del proyecto de central hidroeléctrica reversible en Los Guájares, en la comarca de la costa de Granada, de 356,872 MW, y su infraestructura de evacuación asociada, también en el término de los municipios de Vélez de Benaudalla, El Pinar, y Padul, en el Valle de Lecrín.

La disposición ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado y, como ha informado la prensa local, establece "las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada" en las que se debe desarrollar el proyecto para "la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, lo cual no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones ambientales o sectoriales que resulten legalmente exigibles".

Atendiendo a los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos, resuelve "las condiciones al proyecto y medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos adversos sobre el medio ambiente", según consta en la disposición, consultada por Europa Press.

Con fecha 1 de diciembre de 2021, tenía entrada la solicitud de inicio de la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto promovido por Villar Mir Energía Sociedad Limitada en la provincia de Granada, remitida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Miteco.

Tras la evaluación, que ha incluido también el proceso de participación pública y de consultas, se especifica que el proyecto está compuesto de "un depósito superior de agua de nueva creación (balsa), de la central hidroeléctrica que bombea agua desde el embalse de Rules hasta la balsa y de la línea eléctrica de evacuación, que va desde la subestación de la central (SET Guájares) hasta la SET Mizán".

Las infraestructuras de la central se localizan, en su mayoría, sobre la ladera derecha del embalse de Rules, en los términos municipales de Vélez de Benaudalla, El Pinar, Los Guájares y Padul, en la provincia de Granada, mientras que el trazado de la línea eléctrica discurre por los municipios de El Pinar y Vélez de Benaudalla, agrega la disposición, entre otros detalles de datos que son la base del análisis técnico del expediente.

Por ejemplo, en cuanto a la geología, geomorfología y suelo, el expediente de impacto ambiental incluye un estudio geotécnico de la zona de implantación del proyecto que el promotor ha ido ampliando durante su tramitación "a raíz de los estudios adicionales solicitados por diferentes administraciones, entre los que destacan por su amplitud y profundidad, los solicitados en diferentes informes por la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía".

Con la información obtenida en las campañas geotécnicas iniciales, el promotor realiza un modelo geotécnico de la zona de la balsa, de la toma y de la caverna que concluye la viabilidad y estabilidad de las infraestructuras, agrega esta disposición publicada en el BOE.

POR ANDALUCÍA RECHAZA EL PROYECTO

En este contexto, la parlamentaria de Por Andalucía y dirigente de Podemos en la comunidad autónoma andaluza Alejandra Durán ha trasladado este jueves en una nota de prensa su rechazo a esta central hidroeléctrica de bombeo de Villar Mir en Rules "en suelo incendiado de Los Guájares".

La dirigente morada ha denunciado en concreto que "una vez más se priman intereses particulares por encima del interés general pese a que existen en el proyecto numerosos riesgos de erosión y de deslizamiento de las laderas. Además de que el proyecto, y especialmente su línea de evacuación, agrede nuestro entorno natural a numerosas aves como el águila real, águila perdicera, águila culebrera, busardo ratonero y buitre leonado y eliminaría miles de árboles, arbustos y matorrales autóctonos, no se entiende que tanto el Gobierno andaluz como el" central "se pongan de acuerdo para dar luz verde a este despropósito"

Durán, también vecina de la zona afectada, ha resaltado que "la provincia de Granada se ha convertido en uno de los territorios donde mayor despliegue de energías renovables se están instalando, cosa que sería buena si se hiciese correctamente pero como se puede comprobar no es así, este proyecto cuanta con muchísimos condicionantes que afectan a municipios como Los Guájares, Padul, Vélez de Benaudalla y el Pinar".

Para la parlamentaria andaluza, "lo más sorprendente es que el Ministerio de Transición actué como colaborador necesario y considere viable la propuesta y así, el organismo de la Junta, la Dirección General de Infraestructuras del Agua", finalmente "haya emitido tanto en materia de la explotación del embalse de Rules como en materia de seguridad de presas, embalses y balsas un informe favorable". Por último ha trasladado su apoyo a los agricultores "ante el previsible robo de agua que supone este proyecto".