Aviso amarillo este jueves en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla por temperaturas máximas entre 38ºC y 39ºC

Archivo - Turistas y cordobeses se resguardan del sol para hacer frente a las altas temperaturas registradas en Córdoba, a 19 de agosto de 2024 en Córdoba (Andalucía, España). - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 18 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en zonas de las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde las máximas oscilarán entre los 38ºC y 39ºC.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, desde las 13,00 hasta las 20,00 horas estarán vigentes los avisos, con temperaturas máximas de 39 grados en la campiña sevillana y la campiña cordobesa.

Por otro lado, en la zona granadina de la Cuenca del Genil y las comarcas jienenses de Morena y Condado; Cazorla y Segura, y el Valle del Guadalquivir también estarán presentes el nivel amarillo de alerta, donde los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 38 grados en la misma franja horaria.

En el resto de Andalucía, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles ocasionales en el interior. Contará con la presencia de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y en el Estrecho. Además, las temperaturas mínimas no tendrán cambios en la vertiente mediterránea, en ligero ascenso en el resto; máximas con pocos cambios. Por último, habrá vientos flojos variables, con levante moderado en el litoral almeriense y en Cádiz, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el área del Estrecho.