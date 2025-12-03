Aviso amarillo este jueves por oleaje y vientos de hasta 70 kilómetros por hora en Granada y Almería

Imagen de archivo de sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este jueves, 4 de diciembre, los avisos de nivel amarillo en Almería y Granada por fenómenos costeros y fuertes vientos que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora de componente oeste.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las fuertes rachas de viento estarán presentes en la comarca almeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez; en Poniente y Almería Capital; en Guadix y Baza, en Granada y en la costa granadina desde las 12,00 horas, en una alerta amarilla que permanecerá activa durante el resto del día.

Asimismo, la Aemet también ha decretado avisos amarillos desde las 10,00 horas hasta el final del día por oleaje en la costa granadina y en la comarca de Poniente y Almería Capital, con olas de hasta tres metros a causa de vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora de fuerza 7.

Por otra parte, la Aemet ha precisado en su portal web que en la comunidad andaluza se presentarán cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas que se irán extendiendo de oeste a este durante la primera mitad del día, siendo "más intensas en las sierras orientales", y tendiendo a quedar "cielos poco nubosos". Además, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de los 1.200 metros.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet ha indicado que se encuentran "en descenso generalizado", produciéndose las mínimas al final del día. Al hilo, han precisado que podrán producirse heladas débiles en el interior oriental "localmente moderadas".

Tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología, se producirán vientos de flojos a moderados de componente oeste, "con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo, amainando al final del día".