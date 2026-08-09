Aviso amarillo este lunes por calor en Córdoba, Jaén y Granada con máximas de 38ºC, junto a Almería por tormentas

Archivo - Varias personas se refugian a la sombra. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 10 de agosto, el aviso amarillo por altas temperaturas Córdoba, Jaén, Almería y Granada con máximas que podrán alcanzar los 38ºC. Asimismo, la jornada también contará con la presencia de aviso amarillo por tormentas en las dos últimas provincias mencionadas.

Así lo ha detallado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, donde ha indicado que las tormentas provocarán la activación del nivel amarillo en la comarca almeriense del Valle del Almanzora y en la comarca de Guadix y Baza, en Granada. Estos avisos se iniciarán a las 14,00 horas y finalizarán a las 20,00 horas, respectivamente, aunque aviso se refiere al norte de la comarca. No obstante, estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Por otro lado, Andalucía seguirá contando con avisos amarillos por calor en la campiña cordobesa y la Cuenca del Genil en Granada, desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas y con máximas de 38ºC, respectivamente.

En cuanto a la provincia de Jaén, estarán bajo el nivel amarillo las zonas de Morena y Condado, Cazorla y Segura, y el Valle del Guadalquivir, entre las 13,00 horas y las 21,00 horas y donde los termómetros podrán registrar máximas de 38 grados.

la zona de la campiña cordobesa estarán bajo aviso naranja por calor desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas, con máximas de hasta 40 grados. Sin salirnos de la provincia cordobesa, la comarca de Sierra y Pedroches estará en alerta amarilla por este mismo fenómeno meteorológico entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, con una temperatura máxima de hasta 38ºC -- estas temperaturas son más probables en la mitad sur de la comarca --.

Por otro lado, el aviso amarillo por tormentas estará activado en el Valle de Almanzora, en la provincia de Almería, y en la comarca granadina de Guadix y Baza, desde las 14,00 horas hasta las 20,00 horas, respectivamente. En ambas ubicaciones, el aviso se refiere al norte de la comarca, además la Aemet ha indicado que las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En cuanto a los avisos por calor, la zona de la Cuenca del Genil en Granada estará bajo el aviso amarillo entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, con una temperatura máxima de 38ºC. Asimismo, en la provincia de Sevilla estará vigente el nivel amarillo en la campiña sevillana desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas, donde los termómetros podrán alcanzar los 38ºC de máxima.

Respecto a Jaén, las zonas que contarán con el aviso amarillo por calor este domingo serán las comarcas del Valle del Guadalquivir, Cazorla y Segura, y Morena y Condado, con la máxima en 38ºC entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, respectivamente.