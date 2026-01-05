Aviso amarillo este martes en Almería, Granada y Málaga por nieve, oleaje, viento y frío con mínimas de -4ºC

Archivo - Temporal de viento en Málaga capital, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 6 de enero, los avisos de nivel amarillo en Almería y Granada por nevadas con acumulaciones de tres centímetros en 24 horas, acompañadas de alertas por frío con mínimas de -4ºC en la provincia granadina, así como niveles amarillos decretados en Málaga por fenómenos costeros y fuertes vientos.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, los avisos amarillos por nevadas se encuentran decretados en la comarca granadina de Guadix y Baza y en el Valle del Almazora y los Vélez, en Almería, ambos por acumulaciones de nieve de tres centímetros en 24 horas. Decretadas hasta las 6,00 horas la comarca almeriense y hasta las 9,00 horas en la granadina, se esperan por encima de los 1.200 metros y con una cota de nieve que descenderá hasta los 900-1.000 metros.

También en Granada, en Guadix y Baza y en la Cuenca del Genil está previsto el nivel amarillo desde el comienzo de la jornada hasta las 9,00 horas por temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -4ºC.

Por su parte, en la zona de Sol y Guadalhorce en Málaga está decretada la alerta amarilla por fuertes vientos del noroeste (fuerza 7) con rachas máximas de 70 kilómetros por hora desde las 8,00 hasta las 18,00 horas.

Asimismo, en esta misma zona y en la comarca malagueña de la Axarquía estarán bajo aviso amarillo por fenómenos costeros desde el comienzo de la jornada hasta las 18,00 horas, ambos con viento del noroeste (fuerza 7) de 50 a 60 kilómetros por hora.