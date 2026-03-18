La Junta ratifica en su Consejo de Gobierno la firma del convenio para la construcción del nuevo hospital de Cádiz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), preside en Huelva la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno. A 18 de marzo de 2026 en Huelva (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha ratificado la próxima firma del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía --a través de las consejerías de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Sanidad, Presidencia y Emergencias--, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz para la cesión del suelo donde se construirá el nuevo hospital de la capital gaditana.

Según una nota de la Junta, este acuerdo es "un paso decisivo" para avanzar en el desarrollo de una nueva infraestructura sanitaria destinada a reforzar la atención hospitalaria en la capital gaditana y su área de influencia.

De esta manera, el Gobierno andaluz asumirá la financiación de las obras de construcción del nuevo hospital y la Zona Franca cederá el terreno donde irá esta infraestructura sanitaria.

Esta iniciativa responde al "compromiso" de la Junta de Andalucía de adaptar y modernizar la red de infraestructuras sanitarias de Andalucía, en línea con los objetivos de la Estrategia de Salud de Andalucía 2030, que contempla la actualización de los centros sanitarios para responder a las nuevas necesidades demográficas, asistenciales y tecnológicas.

El proyecto se desarrollará sobre una parcela situada en la avenida de Marconi, con una superficie de 33.582 metros cuadrados, propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que figura en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad como equipamiento dotacional público sanitario.

La Junta de Andalucía asumirá la financiación de las obras de construcción del nuevo hospital, así como la redacción del proyecto y la contratación de la ejecución de las obras mediante los correspondientes procedimientos de contratación pública, una vez que disponga de los terrenos necesarios para su desarrollo. El acuerdo contempla la formalización de la adquisición gratuita de la parcela por parte de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la normativa de patrimonio de la comunidad autónoma.

Por su parte, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz aportará los terrenos necesarios para la construcción del nuevo centro hospitalario, mientras que el Ayuntamiento de Cádiz facilitará la tramitación urbanística necesaria para el desarrollo de la actuación.

La construcción del nuevo hospital permitirá dotar a la ciudad de Cádiz de un centro sanitario moderno, flexible y adaptado a las nuevas formas de hospitalización y asistencia especializada, incorporando además avances en digitalización sanitaria, humanización de los cuidados y desarrollo de la actividad docente e investigadora.

Con esta actuación, la Junta de Andalucía avanza en su estrategia de refuerzo y modernización de las infraestructuras sanitarias públicas, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención sanitaria y garantizar una asistencia cada vez más eficiente, innovadora y centrada en el paciente.