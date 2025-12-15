Aviso amarillo este martes por lluvia y tormenta en Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla con acumulaciones de hasta 15 l/m2

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 16 de diciembre, avisos de nivel amarillo por lluvia y tormenta en las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla, donde se prevén acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la información publicada por la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso amarillo permanecerá vigente hasta las 3,00 horas en las comarcas gaditanas de la campiña, el litoral, el Estrecho y Grazalema, así como en la Sierra Norte de Sevilla, donde el aviso se limita a lluvias.

Asimismo, el aviso por estos fenómenos meteorológicos continuará activo hasta las 07,00 horas en distintas zonas de la provincia de Málaga, como Sol y Guadalhorce, Ronda y la Axarquía, además de en la costa de Granada.

En todas estas áreas se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el caso de la campiña sevillana, las lluvias podrían ser especialmente intensas en la zona norte de la capital.