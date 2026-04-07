Aviso amarillo este miércoles por lluvias y tormentas en Córdoba, Málaga y Sevilla

Imagen de archivo de un día lluvioso en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 8 de abril, avisos amarillos por lluvias y tormentas en Córdoba, Málaga y Sevilla, con una precipitación acumulada de hasta quince litros por metro cuadrado en una hora.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las alertas amarillas están indicadas en la comarca Subbética cordobesa, en la Sierra sur hispalense y en las zonas malacitanas de Antequera, Ronda, Sol y Guadalhorce y Axarquía.

De este modo, todas las áreas mencionadas estarán bajo nivel amarillo desde el inicio de la jornada del miércoles y hasta las 9,00 horas, con una precipitación acumulada de hasta quince litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, la Aemet ha precisado que las temperaturas máximas se encontrarán en "descenso notable", al tiempo que han añadido que "no se descartan chubascos localmente fuertes".