Aviso amarillo este sábado por lluvias y tormentas en Almería, Córdoba, Granada y Jaén, con acumulación de hasta 15 /m2

Archivo - Una persona se protege de la lluvia en Málaga. A 13 de marzo de 2025, en Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este sábado, 3 de octubre, los avisos amarillos por fuertes lluvias y tormentas en Almería, Córdoba, Granada y Jaén, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la provincia de Almería contará con aviso amarillo por estos fenómenos meteorológicos en la comarca de Valle del Almanzora y Los Vélez entre las 15,00 horas y las 21,00 horas de la tarde, con una aucmulucación de 15 l/m2.

En cuanto a Córdoba, permanecerá vigente esta misma alerta en las zonas de Sierra y Pedroches y la campiña cordobesa desde las 15,00 horas hasta las 21,00 horas, donde se espera que el agua alcance los 15 litros por metro cuadrado.

En Jaén, las fuertes precipitaciones harán acto de presencia este sábado, activando el aviso amarillo en las comarcas de Morena y Condado, Cazorla y Segura, Capital y Montes de Jaén y el Valle del Guadalquivir durante la misma franja horaria, donde se espera una precipitación acumulada de 15 l/m2.

Por último, Granada solo contará con el nivel amarillo por lluvias y tormentas en la zona de Guadix y Baza, entre las 15,00 horas y las 21,00 horas y con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado.

A nivel andaluz, para la jornada de este sábado se esperan cielos nubosos con chubascos ocasionales, que podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormentas en sierra morena occidental durante la noche y en las sierras de la mitad oriental por la tarde.

Además, se observarán nubes bajas en el área del Estrecho, con probables lloviznas ocasionales. Las temperaturas mínimas se mantendrán en ascenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto, mientras que las máximas no registrarán cambios, aunque se encontrarán localmente en descenso en la vertiente atlántica.

Los vientos soplarán flojos variables, con levante moderado en el Estrecho y en el litoral mediterráneo oriental, con intervalos fuertes.