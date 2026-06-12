Aviso amarillo este sábado por viento en Málaga, Sevilla y Cádiz con rachas máximas de entre 70 y 80 km/h

Archivo - Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. A 28 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 13 de junio, avisos de nivel amarillo por viento que podrá alcanzar entre los 70 y 80 kilómetros por hora en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz, donde en esta última también se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, Cádiz contará con el aviso amarillo por viento en varias partes de la provincia; en concreto, desde las 11,00 horas hasta las 15,00 horas se activará en la zona de Grazalema; y desde las 21,00 horas de este viernes a 15,00 horas del sábado tanto en la campiña y litoral gaditano, en todas ellas se esperan rachas de viento máximas de hasta 70 km/h. No obstante, en la zona del Estrecho estará actitado desde esta medianoche hasta las 15,00 horas del sábado con rachas máximas de hasta 80 km/h.

Además de este tipo de aviso, la Aemet ha informado que tanto en el Estrecho como litoral gaditano permanecerá activo el nivel amarillo por oleaje a partir de las 16,00 horas de este viernes hasta las 15,00 horas del sábado. En el Estrecho, al oeste de Tarifa, y principalmente al sur de Trafalgar, habrá viento de Levante de 50 a 61 km/h.

Por otro lado, en las provincias de Sevilla y Málaga estarán vigentes los avisos amarillos por fuertes vientos tanto en la Sierra Sur de Sevilla como en la zona malagueña de Ronda hasta las 10,00 horas, donde se esperan rachas máximas de 70 km/h.

En cuanto al resto de Andalucía, la jornada del sábado se presenta con cielos poco nubosos o despejados, con polvo en suspensión en el litoral mediterráneo oriental y en el área del Estrecho. Asimismo, las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios; mientras que las máximas estarán en ascenso en el tercio oriental, con pocos cambios o localmente en descenso en el resto.

Además, soplarán vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este y con rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras Béticas occidentales. Habrá un Levante fuerte en Cádiz, con rachas muy fuertes.