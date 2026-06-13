Suspendidas la conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por condiciones meteorológicas

Archivo - Catamaranes en Cádiz. - Consejería de Fomento - Archivo

CÁDIZ 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María continúan este sábado, 13 de junio, suspendidas debido a las condiciones meteorológicas.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios una vía alternativa por carretera en autobús hasta nuevo aviso.

Asimismo, se ha concretado que la situación será actualizada a las 15,00 horas, "según el avance de las condiciones meteorológicas", con posibilidad de que se reactive este servicio entre Cádiz con Rota y El Puerto de Santa María a partir de dicha hora.

De esta manera, habrá servicios alternativos por carretera entre Cádiz y El Puerto, en ambos sentidos, así como entre la capital y Rota.

En concreto, durante esta mañana habrá ocho salidas entre Cádiz y El Puerto y otros ocho en sentido inverso, y tres programadas con Rota tanto a la ida como a la vuelta.

En contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha precisado en Cádiz aviso amarillo por viento en varias partes de la provincia; en concreto, desde las 11,00 horas hasta las 15,00 horas se activará en la zona de Grazalema; y desde las 21,00 horas de este viernes a 15,00 horas del sábado tanto en la campiña y litoral gaditano, en todas ellas se esperan rachas de viento máximas de hasta 70 km/h. No obstante, en la zona del Estrecho estará actitado desde esta medianoche hasta las 15,00 horas del sábado con rachas máximas de hasta 80 km/h.

Además de este tipo de aviso, la Aemet ha informado que tanto en el Estrecho como litoral gaditano permanecerá activo el nivel amarillo por oleaje a partir de las 16,00 horas de este viernes hasta las 15,00 horas del sábado. En el Estrecho, al oeste de Tarifa, y principalmente al sur de Trafalgar, habrá viento de Levante de 50 a 61 km/h.