Aviso naranja este domingo en Córdoba y Granada por máximas de 40ºC y amarillo en el resto de Andalucía menos en Huelva

Vecinos y visitantes de Málaga en una jornada calurosa. Imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 19 de julio, aviso naranja por calor en Córdoba y Granada por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 40 grados. Asimismo, las provincias de Almería, Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla se encontrarán bajo nivel amarillo en la citada jornada.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la campiña cordobesa y la comarca granadina de Cuenca del Genil mantendrán la alerta naranja entre las 13,00 y las 21,00 horas por temperaturas máximas que alcanzarán los 40 grados.

Por su parte, la zona almeriense de Nacimiento y Campo de Tabernas, así como Grazalema (Cádiz), Antequera y Ronda (Málaga) y el área jiennense de Cazorla y Segura alcanzarán en el mismo tramo horario 39 grados, que localmente podrían alcanzarse los 40 en el entorno de Jimena de la Frontera.

De igual manera, la campiña sevillana se encontrará en la misma jornada en aviso amarillo por temperaturas diurnas que podrán alcanzar los 39 grados y que localmente podrían llegar a los 40 grados en el este de la zona.

También la Aemet ha precisado aviso amarillo en el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), Morena y Condado (Jaén), Guadix y Baza (Granada) y el Valle del Guadalquivir de Jaén por temperaturas máximas de 39 grado que podrían alcanzar los 40 localmente.

Además, las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa, Nevada y Alpujarra (Granada), Capital y Montes de Jaén y la Sierra Sur de Sevilla se encuentran en aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados.

Finalmente, la zona malacitana de Sol y Guadalhorce también estará en nivel amarillo por calor con temperatura máximas de 37 grados que podrían subir hasta los 40 grados en el interior en el mismo tramo horario. Axarquía (Málaga) también alcanzará los 37 grados en la parte occidental de la comarca.

Para la jornada de este domingo, la Aemet ha indicado cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en la mitad orientaly nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, "sin descartar tormentas por la tarde que pueden ir localmente acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, con mayor probabilidad en el nordeste de la comunidad".

Además, la Aemet ha pronosticado polvo en suspensión en la mitad sureste, "pudiendo producirse depósitos de barro". Por su parte, las temperaturas presentarán pocos cambios mientras que las mínimas encontrarán en descenso en el litoral mediterráneo occidental. Los vientos soplarán flojos y variables, con intervalos moderados de componente oeste.