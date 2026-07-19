Aviso naranja este lunes en Córdoba, Granada y Jaén por máximas de 40ºC y amarillo en el resto de Andalucía menos Huelva

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos del calor. Imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 20 de julio, aviso naranja por calor en Córdoba, Granada y Jaén por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40 grados. Asimismo, las provincias de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla se encontrarán bajo nivel amarillo en la citada jornada.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la campiña cordobesa; la Cuenca del Genil (Granada) así como Morena y Condado (Jaén) y Valle del Guadalquivir en Jaén estarán en alerta naranja entre las 13,00 y las 21,00 horas por temperaturas máximas que alcanzarán los 40 grados.

Por su parte, las zonas almerienses de Nacimiento y Campo de Tabernas y Valle del Almanzora y Los Vélez, así como Sierra y Pedroches(Córdoba); Guadix y Baza (Granada); Cazorla y Segura (Jaén); Antequera y Ronda (Málaga); y la campiña sevillana alcanzarán en el mismo tramo horario 39 grados, que localmente podrían alcanzar los 40.

De igual manera, en la zona de Grazalema (Cádiz), las temperaturas máximas también se situarán en 39 grados y localmente se pueden alcanzar los 40 grados en el entorno de Jimena de la Frontera. También la Aemet ha precisado aviso amarillo en Sol y Guadalhorce (Málaga) en el mismo tramo horario por temperaturas máximas de 38ºC que podrían alcanzar los 40 grados en el interior.

Además, la comarca la Subbética cordobesa; la Sierra sur de Sevilla; y Capital y Montes de Jaén se encuentran en aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados. Finalmente, la zona granadina de Nevada y Alpujarras también estará en nivel amarillo por calor con temperatura máximas de 37 grados. Así, la Axarquía (Málaga) también alcanzará los 37 grados en la parte occidental de la comarca.

Para la jornada de este lunes, la Aemet ha indicado cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, con probables tormentas ocasionales por la tarde que podrían ser "localmente fuertes" en el nordeste de la comunidad.

Además, habrá polvo en suspensión, pudiendo producirse "depósitos de barro". Las temperaturas se mantendrán sin cambios, aunque localmente ascenderán las máximas del extremo oriental. Los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste.