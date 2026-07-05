Aviso naranja este lunes en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla y amarillo en Cádiz y Granada por temperaturas de hasta 42ºC

Una persona se protege del sol con sombrero y se abanica para combatir las altas temperaturas en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 6 de julio, el aviso naranja por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 42 grados, y alerta amarilla también por calor en Cádiz y Granada.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las campiñas cordobesas y sevillanas mantendrán activa la alerta naranja por altas temperaturas desde las 13,00 hasta las 21,00 horas por temperaturas máximas de 42 grados.

Asimismo, el nivel naranja también se encuentra activado en las comarcas jiennenses de Morena y Condado y en el Valle del Guadalquivir de Jaén por temperaturas que podrían alcanzar los 41 grados en el mismo tramo horario.

El resto de zonas andaluzas con aviso naranja decretado por parte de la Aemet para la jornada del lunes 6 son Sierra y Pedroches (Córdoba) y las áreas onubenses de Aracena y Andévalo y Condado, también entre las 13,00 y las 21,00 horas, en este caso por temperaturas máximas que oscilan los 40 grados.

En cuanto a los avisos amarillos por altas temperaturas, la campiña gaditana, la Sierra Norte de Sevilla, Cazorla y Segura (Jaén) y la Cuenca del Genil (Granada) se encontrarán bajo nivel amarillo por temperaturas máximas de 39 grados que localmente podrían alcanzar los 40 en el mismo tramo horario que las citadas comarcas que tienen activado el aviso naranja para el lunes 6.

La Aemet también ha precisado avisos amarillos en el litoral gaditano y en el onubense, así como en la Subbética cordobesa. En el caso de la costa de Cádiz se podrían alcanzar hasta 36 grados, mientras que en la onubense se pronostican 38 grados, con posibilidad de que los termómetros de Almonte y de su entorno ascienda un grado más. En el caso de la Subbética cordobesa, la máxima se fija en 38 grados.

Para la jornada del lunes predominarán cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras y con tormentas ocasionales, más probables en el norte y este de la comunidad, donde localmente podrían ser fuertes e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, tanto las máximas como las mínimas. Por su parte, los vientos en general soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde. Levante moderado en Cádiz y la costa almeriense, que en el Estrecho soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo al final del día.