Aviso naranja en Málaga por lluvias durante la madrugada, y Granada y Almería estarán en alerta amarilla este domingo

Archivo - Imagen de archivo de varias personas bajo la lluvia. A 9 de diciembre de 2022 en Málaga, Andalucía. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 28 de diciembre, los avisos de nivel naranja desde el comienzo de la jornada hasta las 4,00 horas por fuertes precipitaciones en Málaga, donde se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, además de decretar alerta amarilla en Granada y Almería por lluvias hasta las 10,00 y las 18,00 horas, respectivamente.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes en las tres provincias citadas, acompañadas de tormentas con rachas de viento muy fuertes de componente este en las comarcas malagueñas de Axarquía y Sol y Guadalhorce, además de en el Poniente y Levante almeriense, así como en la capital.

En la provincia de Málaga, el aviso naranja por las fuertes lluvias harán acto de presencia en las áreas de Ronda y Sol y Guadalhorce desde el comienzo del día hasta las 4,00 horas, ambas con una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en doce horas. Asimismo, a partir de esa hora y hasta las 10,00 horas, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por precipitaciones en ambas comarcas. Por su parte, en Antequera estará decretada la alerta amarilla desde el comienzo de la jornada hasta las 10,00 horas con una acumulación prevista de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

En cuanto a Almería, el nivel amarillo estará activado desde el comienzo del día hasta las 18,00 horas en las comarcas del Valle de Almanzora y Los Vélez; Nacimiento y Campo de Tabernas; Poniente y Almería Capital y Levante Almeriense, con una acumulación de precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, en Granada, la comarca de Nevada y Alpujarras y la costa granadina tienen activado el aviso amarillo por parte de la Aemet desde el comienzo de la jornada hasta las 10,00 horas, por acumulaciones de agua previstas de 40 y 60 litros por metro cuadrado en doce horas, respectivamente, acompañadas de tormentas ocasionales.