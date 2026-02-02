Aviso naranja este martes por viento de hasta 100 km/h en Cádiz y amarillo en Huelva con oleaje en parte del litoral

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca. Imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento continuará azotando Andalucía este martes, 3 de febrero, con avisos activos por fuertes rachas en varias provincias. En Cádiz se mantiene el aviso naranja por viento, mientras que en Huelva estará vigente el nivel amarillo, ante la previsión de rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Asimismo, el oleaje ha motivado la activación del aviso amarillo en distintos puntos del litoral de Almería, Cádiz y Huelva.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, en las comarcas gaditanas de El Estrecho y el litoral el aviso naranja por viento permanecerá activo desde las 22,00 horas hasta la medianoche de este martes, con rachas del oeste de hasta 100 km/h y 90 km/h, respectivamente.

En ese mismo intervalo horario, la campiña gaditana y la zona de Grazalema permanecerán bajo aviso amarillo, con rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Asimismo, durante ese tramo se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral y en el área de El Estrecho, debido a vientos del suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7).

En la provincia de Huelva, el aviso amarillo por viento y oleaje afectará al litoral desde las 22,00 horas y hasta el final de la jornada de este martes, debido a rachas de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora y viento del Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Por su parte, el oleaje afectará a la costa de Almería, donde se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 13,00 hasta las 21,00 horas en las zonas de Poniente y Almería capital y el levante. En ambos tramos se esperan vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7), así como olas que podrían alcanzar los tres metros de altura.