Aviso naranja este viernes en Almería y Granada por tormentas y lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado

Archivo - Espejo de motocicleta lleno de polvo refleja la Giralda por la llegada de lluvias. Archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas continuarán marcando el inicio del mes de octubre estos días en parte de Andalucía, con avisos naranjas decretados e Almería y Granada con una precipitación esperada de 30 litros por metro cuadrado.

Según expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, Jaén registrará de igual forma aviso amarillo por tormentas y lluvias. Las alertas naranjas estarán previstas entre las 12,00 horas y la medianoche.

En concreto, en el Valle del Almanzora y Los Vélez se espera aviso naranja por lluvias y tormentas en la citada franja horaria. De igual forma lo harán Guadix y Baza en Granada. Las precipitaciones acumuladas podrán alcanzar los treinta litros por metro cuadrado.

En otro orden, el Levante Almeriense y el Nacimiento y Campo de Tabernas registrarán entre las 10,00 horas y 12,00 horas, respectivamente, hasta la medianoche aviso amarillo por lluvias y tormentas. Las precipitaciones acumuladas en una hora podrán llegar a ser de 20 litros por metro cuadrado.

Finalmente, Morena y Condado, Cazorla y Segura, el Valle del Guadalquivir y Capital y Montes, en Jaén, registrarán entre las 12,00 horas y la medianoche aviso amarillo. Las precipitaciones acumuladas en una hora podrán alcanzar los 20 litros por metro cuadrado.

Al detalle, este viernes se esperan cielos con intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles o localmente moderadas en la mitad suroriental de la comunidad. Tenderán a muy nubosos y con chubascos acompañados de tormentas en las sierras, con probabilidad de ser localmente fuertes o muy fuertes en el tercio oriental.

Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, mientras que las máximas estarán en descenso especialmente en la vertiente mediterránea y con pocos cambios en el resto.

Los vientos soplarán flojos, con intervalos fuertes de levante en el Estrecho y en el litoral mediterráneo, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas.