Aviso rojo por calor este martes en Córdoba y Jaén con máximas de 44º y naranja o amarillo en Almería, Granada y Sevilla

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor se intensifica en región andaluza, dejando activado para este martes, 23 de junio, el aviso rojo por temperaturas extremas en la provincia de Córdoba y Jaén que podrían alcanzar los 44 grados, mientras que en Almería y Granada se ha decretado la alerta naranja y en Sevilla el nivel amarillo.

Según ha informado la Aemet en su página web oficial, consultada por Europa Press, todos los avisos permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.

En concreto, las alertas rojas se han decretado en la comarca jiennense de Morena y Condado y en la campiña cordobesa, con temperaturas diurnas que podrían alcanzar los 44 grados.

Por su parte, la zona del Valle del Guadalquivir de Jaén mantiene el nivel naranja por temperaturas máximas de 43 grados, que podrían alcanzar los 44 grados en el cauce del Guadalquivir.

Asimismo, las comarcas de Cazorla y Segura (Jaén), Cuenca del Genil (Granada) y las cordobeses de Sierra y Pedroches y la Subbética mantienen el mismo nivel con temperaturas máximas de 40 grados. Además, el Poniente y Almería Capital se encuentran bajo nivel naranja por máximas de 39 grados.

En cuanto a los avisos amarillos por altas temperaturas en la región andaluza, la Aemet ha concretado que Capital y Montes de Jaén, la campiña sevillana y Sierra norte de Sevilla se mantendrán bajo este nivel por temperaturas máximas de 39 grados que podrían ascender un grado localmente.

Además, el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) también se encuentra en alerta amarilla por temperaturas máximas de 38 grados.