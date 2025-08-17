El Ayuntamiento de Albuñol (Granada) condena el incendio provocado en la iglesia de Santiago Apóstol

ALBUÑOL (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Albuñol (Granada) ha trasladado este domingo su "firme condena" ante los hechos "gravísimos" ocurridos en el pueblo de El Pozuelo, donde un individuo ha causado daños tras un incendio en la Iglesia de Santiago Apóstol, que "ha quedado muy dañada".

En una nota de prensa, la alcaldesa del municipio, María José Sánchez, ha agradecido la "rápida" actuación de vecinos que se encontraban en el lugar, de los bomberos y de la Guardia Civil, que ha procedido a la detención del presunto autor, que se encontraba "desde hace poco tiempo" en el municipio.

Además, la regidora ha hecho un llamamiento a la serenidad y ha rechazado cualquier intento de utilizar este "lamentable" suceso para "generar división o confrontación" entre los vecinos.

"Albuñol es un municipio diverso, solidario y acogedor, donde la convivencia y el respeto son pilares fundamentales que no hay que poner en riesgo. No se puede criminalizar a todo un colectivo por la acción de una persona", ha aseverado Sánchez.

Por último, la alcaldesa ha anunciado que desde el Consistorio "nos ponemos a disposición de la comunidad parroquial para colaborar y que el templo recupere cuanto antes la normalidad y que la Iglesia de Santiago Apóstol luzca en su máximo esplendor los antes posible".