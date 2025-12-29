El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) aborda con Junta y Endesa acciones de mejora en la red eléctrica

Imagen de la reunión - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcalá la Real (Jaén), Marino Aguilera, ha mantenido un encuentro con responsables de Endesa en Jaén, y con el delegado territorial de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Javier Calvente, con el fin de abordar la situación de la red eléctrica en el municipio ante "las constantes interrupciones en el suministro" y buscar acciones de mejora.

Desde Endesa se ha informado de los resultados de una evaluación realizada en los últimos seis meses, que demuestran la mayor concentración de huecos de tensión o microcortes en la parte final del año, y que tienen origen en el aumento de demanda de energía en un contexto de limitación de la subestación actual del Llano de Mazuelos.

El alcalde ha referido al perjuicio que ocasiona la inestabilidad de la red a las empresas locales y a numerosos hogares, exigiendo a Endesa "mejoras en el control de las instalaciones y hacer todo lo posible para evitar los microcortes que tanto daño ocasionan a la industria, sus inversiones y el empleo".

En cuanto a las actuaciones de mejora, la compañía eléctrica ha realizado el refuerzo de la línea Montefrío-Frailes a través de La Pedriza, Ermita Nueva y Mures, con una inversión aproximada de 250.000 euros, y actualmente está ejecutando la línea entre Mazuelos y Charilla a través del polígono El Chaparral con una inversión aproximada de 300.000 euros, que permitirá las ampliaciones industriales inminentes en este polígono.

No obstante, se considera necesaria la ampliación de la subestación Mazuelos en el sentido que lo han solicitado el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para poder afrontar futuras inversiones y garantizar una mayor estabilidad de la línea.

El alcalde ha agradecido a Endesa estas actuaciones y a la Delegación de Industria y Energía de la Junta de Andalucía "el seguimiento y atención que presta a la situación de Alcalá la Real y que ha sido clave para la solicitud ante el Ministerio para la Transición Ecológica de la subestación Mazuelos, que debemos seguir peleando hasta conseguirla".

Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Endesa han acordado mantener un trabajo conjunto y coordinado de seguimiento y análisis de la situación de abastecimiento de energía eléctrica y de presión ante el Ministerio para la Transición Ecológica ante el nuevo Plan de Infraestructuras Eléctricas horizonte 2030.