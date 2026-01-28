El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) contempla 102 expedientes en el plan de contratación de 2026

Presentación del Plan Anual de Contratación de 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

El Plan Anual de Contratación de 2026 del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) contempla 102 expedientes, entre los que se incluyen "actuaciones relevantes" como obras vinculadas a los fondos europeos EDIL o el servicio de ayuda a domicilio.

El alcalde, Marino Aguilera; el concejal de Contratación, Gobierno Digital, Transparencia y Comunicación, Jesús Aguilar; y el vicesecretario municipal y jefe del área de Contratación, Rafael Sánchez, han presentado este documento y a la evaluación del plan del año pasado.

De esta forma, se consolida "la nueva cultura de contratación pública iniciada en 2022" y que refuerza los principios de planificación, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, según ha informado este miércoles el Consistorio alcalaíno.

El regidor ha afirmado que los citados documentos son "pilares fundamentales" para que ciudadanía, áreas técnicas y tejido empresarial conozcan qué se va a licitar y cómo se está gestionando la contratación municipal.

Con respecto al Plan Anual de Contratación de 2026, ha explicado que contempla 102 expedientes, entre los que hay "actuaciones relevantes, como obras vinculadas a los fondos europeos EDIL, el servicio de ayuda a domicilio, monitores deportivos o importantes inversiones en infraestructuras municipales".

Por su parte, Aguilar ha detallado algunas de las licitaciones previstas, como la renovación de pólizas de seguros, actuaciones en la fachada del Ayuntamiento, la piscina de verano, el pabellón cubierto, la programación cultural y juvenil, los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), actuaciones de desarrollo económico como la enajenación de suelo para empresas o la licitación del bar de la estación de autobuses, así como el arreglo de caminos rurales.

"El Plan es un documento vivo y dinámico, que nos marca una hoja de ruta pero que nos permite adaptarnos y licitar nuevas necesidades por imprevistos", ha resaltado el concejal de Contratación, Gobierno Digital, Transparencia y Comunicación.

En esta línea, el jefe del área de Contratación ha subrayado que el plan anual de contratación "permite anticipar las necesidades del Ayuntamiento, ordenar las licitaciones y favorecer el acceso de pequeñas y medianas empresas, mediante procedimientos abiertos y la división en lotes".

EVALUACIÓN DEL AÑO PASADO

En cuanto a la evaluación de 2025, la cuarta desde que se implantó este modelo de trabajo, el alcalde ha insistido en que "la planificación sin evaluación pierde su sentido", al tiempo que ha valorado la consolidación de este sistema en el Ayuntamiento de Alcalá la Real.

Respecto a los aspectos técnicos, el jefe de Contratación ha destacado el trabajo del personal del área y el enfoque hacia una contratación "ética, eficiente, transparente y cercana, con lenguaje claro y accesible". Los documentos elaborados al respecto incorporan materiales visuales de apoyo https://short.do/PBhdgx y un vídeo que puede verse en este enlace: https://short.do/EaxLzq.

En concreto, durante el pasado ejercicio se ejecutaron 75 expedientes de contratación, "de los cuales solo 18 no estaban planificados, el mejor dato desde 2022". Asimismo, se licitó "el 58 por ciento del plan, reprogramándose parte de las actuaciones por retrasos en la financiación".

"Se ha acudido por primera vez a una central de compras, con un ahorro significativo, al tiempo que se han regularizado servicios esenciales y se ha apostado por criterios de adjudicación que aporten valor más allá del precio", ha añadido Aguilar.

La evaluación refleja un ahorro de 499.189,37 euro, ingresos por 564.216 euros, ausencia de litigiosidad y un notable impacto local, con 42 contratos adjudicados a empresas del municipio, lo que ha generado 825.423,43 euros de ingresos en la economía local.

El alcalde, finalmente, ha señalado que estos resultados son fruto tanto de la planificación política como de la capacidad y profesionalidad del personal municipal, reforzando una contratación más eficiente y orientada al interés general.