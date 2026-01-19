El Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) "desbloquea" la solución técnica para el nuevo instituto de La Herradura

Terrenos para el nuevo IES de la Herradura - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan José Ruiz Joya, ha anunciado el "desbloqueo definitivo" para la obtención de la parcela destinada al nuevo Instituto de Educación Secundaria de La Herradura mediante un procedimiento que garantizará 6.000 metros cuadrados de suelo educativo en una ubicación "estratégica" para el municipio.

El edil ha asegurado que la solución adoptada "no responde a una decisión improvisada sino al resultado de una compleja innovación del planeamiento que permitirá disponer del suelo de forma rápida, legal y en una ubicación óptima".

En este sentido, el regidor ha indicado que se han rechazado parcelas alejadas del núcleo urbano para evitar desplazamientos innecesarios a las familias, así como desarrollos urbanísticos como el P6, que habrían supuesto procesos administrativos y judiciales prolongados, afectando además a numerosos pequeños propietarios.

Finalmente, la solución técnica elegida consiste en una innovación del planeamiento sobre parcelas colindantes al Pabellón Municipal de Deportes, una vía que permite al Ayuntamiento recurrir a la ocupación directa por interés general.

Gracias a este procedimiento se garantizarán aproximadamente 6.000 metros cuadrados de suelo educativo en una ubicación estratégica para el municipio.

Asimismo, con el objetivo de agilizar al máximo los plazos, el alcalde ha confirmado que este mismo lunes se ha iniciado el procedimiento de contratación de una empresa externa especializada que trabajará en exclusiva para completar los trámites ambientales y urbanísticos necesarios.

Según ha explicado, la previsión es que en el plazo de un año el suelo esté a disposición de la Junta de Andalucía para la ejecución del nuevo centro educativo.

Por otro lado, Ruiz Joya ha querido trasladar este avance técnico en primer lugar a la comunidad educativa y ha convocado a los portavoces de todos los grupos políticos municipales a una mesa de trabajo que se celebrará el próximo viernes, en la que se ofrecerán todos los detalles técnicos del proyecto.

El alcalde ha subrayado que "no buscábamos cualquier suelo, sino el mejor suelo posible", destacando que "podríamos haber optado por soluciones más sencillas para la administración, pero menos adecuadas para el alumnado o con plazos que se habrían alargado durante una década".