El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) denuncia el robo de cableado eléctrico que ha provocado cortes de luz

Trabajos de reposición de cableado eléctrico tras su robo. - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha denunciado los "importantes robos" de cableado eléctrico que se han registrado durante este mes de agosto en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas periféricas, y que están provocando cortes de suministro y molestias a numerosos vecinos.

Estas sustracciones en instalaciones eléctricas municipales "han dejado sin suministro a diferentes espacios y vías públicas y han obligado a los servicios municipales a intervenir de manera inmediata para reparar los daños y recuperar progresivamente la normalidad", según ha informado este jueves en una nota el concejal de Servicios, Félix Caler.

Ante la gravedad de la situación, el Consistorio ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y ha registrado varias denuncias. La investigación permanece abierta para tratar de identificar y localizar a los presuntos autores de estos robos.

Paralelamente, la Policía Local de Andújar ha reforzado la vigilancia en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de evitar nuevas sustracciones y colaborar con la investigación.

Entre las zonas afectadas, se encuentran el barrio de La Paz, varios parques públicos, como Las Vistillas y San Vicente de Paúl, la calle Juan Conde y los alrededores de la piscina municipal.

El edil ha valorado el esfuerzo de los servicios municipales para hacer frente a esta situación y restablecer el suministro en el menor tiempo posible. "Nuestros electricistas municipales están trabajando a destajo, mañana y tarde, para restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas", ha afirmado.

Además, ha reconocido las molestias que están sufriendo los vecinos y ha pedido comprensión. "Entendemos perfectamente la situación por la que están pasando y somos muy conscientes del inconveniente que suponen estos cortes, pero pedimos paciencia. Se ha producido una situación grave sobrevenida, en pleno periodo de preparativos de feria, y estamos intentando solventar los problemas lo antes posible", ha dicho Caler.

El Ayuntamiento ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que el suministro eléctrico se ha ido restableciendo progresivamente en varias de las zonas afectadas. Los equipos municipales siguen trabajando de forma intensiva para completar las reparaciones y conseguir que todos los puntos afectados recuperen la normalidad.

Igualmente, ha señalado la importancia de la colaboración ciudadana y ha pedido que cualquier comportamiento sospechoso relacionado con la manipulación o sustracción de cableado eléctrico sea comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contribuyendo así a prevenir nuevos robos y facilitar la identificación de los responsables.