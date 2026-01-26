El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) llevará al pleno su negativa al proyecto de planta de biometano

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, con miembros de la Plataforma Stop Biogás - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) elevará al próximo pleno municipal, previsto para este jueves, la propuesta de denegación de la implantación de una planta de biometano en el término municipal, así como del correspondiente proyecto de actuación asociado a la misma.

La decisión, según se ha informado desde el Ayuntamiento, responde a un análisis "riguroso" de los procedimientos administrativos, sustentado en informes técnicos y jurídicos, y a la evaluación del interés general, competencia exclusiva del Consistorio en este tipo de actuaciones en suelo rústico.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona (PP), ha explicado que cualquier iniciativa de estas características requiere, más allá de la compatibilidad urbanística que pueda contemplar el planeamiento vigente, la declaración expresa de utilidad pública e interés general por parte del Ayuntamiento.

Carmona ha declarado que "en este caso, y tras el periodo de información pública y la recepción de alegaciones, la propuesta que se eleva al pleno concluye que no concurren los requisitos exigidos por la normativa para otorgar dicha declaración".

Entre los fundamentos de la denegación destaca el informe desfavorable de la Concejalía de Industria y Empresa, que considera que el proyecto no supone una actuación estratégica para el desarrollo de la ciudad, no genera un impacto económico relevante ni contempla una creación significativa de empleo, fundamental para ser declarada de interés público.

A ello se suma la oposición social registrada durante el periodo de alegaciones, así como "las dudas razonables" planteadas por vecinos y colectivos sobre la viabilidad y fiabilidad del proyecto.

El alcalde ha subrayado igualmente la ausencia, a día de hoy, de un marco normativo específico por parte de la Junta de Andalucía que regule de forma clara la implantación de este tipo de instalaciones en suelo rústico, así como la falta de la calificación ambiental integrada, imprescindible para garantizar la protección medioambiental.

Asimismo, se ha señalado la inviabilidad jurídica derivada de no haberse acreditado de manera suficiente la titularidad de los terrenos afectados.

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja en una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, en tramitación y sometida ya a información pública, que permitirá regular con mayor precisión la implantación de instalaciones energéticas y renovables, estableciendo criterios de distancia, protección de viviendas, salvaguarda del entorno agrícola y especial protección de las zonas de vegas y terrazas.

Esta actualización del planeamiento pretende dotar al municipio de mayor seguridad jurídica y reforzar la protección social y medioambiental ante futuras iniciativas. Desde el Gobierno municipal se ha apuntado que la decisión adoptada "no es arbitraria ni unilateral, sino el resultado de un proceso administrativo garantista, basado en el estudio técnico, el respaldo jurídico y el diálogo mantenido con los colectivos implicados", entre ellos la Plataforma Stop Biogás.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma Stop Biogás, Francisco Carrillo, ha valorado la decisión. "Hoy por fin tenemos una buena noticia en cuanto a la planta de biometano", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "esto es una lucha del pueblo de Andújar con su ayuntamiento, y al final hemos conseguido parar esta planta".