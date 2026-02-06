El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) mantiene "máxima vigilancia y prevención" por el alto nivel del Guadalquivir

Reunión de la Comisión de Coordinación en Andújar - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) mantiene un escenario de "máxima vigilancia y prevención" por el alto nivel del río Guadalquivir a su paso por el municipio y que continúa en nivel rojo, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

"Seguimos controlando el nivel del río de forma permanente", ha dicho el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, tras la reunión de la comisión municipal para evaluar la situación y adoptar las medidas necesarias de cara a la tarde, la noche y las lluvias previstas para este sábado.

Según ha explicado el regidor, aunque el nivel del río presenta una tendencia descendente, continúa siendo elevado. "Seguimos con mucha precaución y con total entrega al seguimiento del alto nivel que presenta el río", ha subrayado Carmona, que ha incidido en la necesidad de la colaboración ciudadana.

"Pedimos a nuestros vecinos y vecinas que sean prudentes, que no se acerquen a los cursos de agua y que extremen las precauciones ante las lluvias que se esperan", ha dicho Carmona.

En este dispositivo participan de forma coordinada los servicios municipales del Ayuntamiento de Andújar, Somajasa, Emergencias 112 y la Delegación del Gobierno, que permanecen en contacto permanente para "garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia".

Desde el Consistorio se ha informado también de que, hasta el momento, no se han registrado incidencias graves, y que los sistemas de defensa y protección del río están funcionando correctamente. No obstante, se mantiene el seguimiento continuo de la situación, adaptando las medidas preventivas en función de la evolución meteorológica e hidrológica.