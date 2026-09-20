Ayuntamiento de Bailén (Jaén) revisará el contrato para construir un espacio escénico tras quedar desierta su licitación

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BAILÉN (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bailén (Jaén) revisará el contrato para la construcción de un espacio para uso escénico y musical, del que carece la localidad, después de que su licitación haya quedado desierta.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde, Luis Mariano Camacho, quien ha explicado que el municipio cuenta únicamente con la Casa de la Cultura para acoger este tipo de actividades, como representaciones teatrales, conciertos o galas.

"Se queda pequeña", ha asegurado sobre un salón de actos con alrededor de 300 butacas que, además, son "muy incómodas porque no hay paseo central y cada vez que tiene que salir alguien debe moverse toda la fila".

A ello ha sumado el hecho de que la Casa de la Cultura tiene "una situación céntrica, en la que todas las calles aledañas son muy estrechitas", de modo que "no pueden venir espectáculos que conlleven un montaje considerable, con algún tipo de camión grande, trailer...".

Por ello, y atendiendo a la demanda de la ciudadanía, incluidas asociaciones culturales y de teatro, el Ayuntamiento considera "una necesidad" disponer de un espacio escénico con las condiciones adecuadas, cuya construcción está prevista en la calle Andújar.

En este sentido, tras los correspondientes trámites, el pasado junio sacó a licitación las obras por un importe de 2.627.056,91 euros y un plazo de ejecución de 17 meses. El procedimiento, sin embargo, se ha visto frenado, dado que no ha concurrido ninguna empresa.

"Una vez que ha quedado desierta, lo que se va ha hacer es modificar el proyecto porque eran precios antiguos y con la subida del IPC pues hay que volver a hacer el proyecto, incrementarle la cuantía y sacar la licitación de nuevo", ha apuntado Camacho.