Ayuntamiento de Baza (Granada) reclama a la Junta ayudas directas ante el cierre de su actividad no esencial

BAZA (GRANADA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baza será este miércoles la primera localidad de más de 20.000 habitantes de la provincia de Granada que cerrará su actividad no esencial tras haber superado la tasa del millar de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una situación que ha llevado a su alcalde, Pedro Fernández (PSOE), a reclamar a la Junta ayudas directas bajo el convencimiento de que "no se puede meter en el mismo saco" al pequeño comercio de los municipios que a las grandes superficies.

Fernández ha llamado a sus ciudadanos "a la máxima responsabilidad" en el ámbito privado y social para lograr rebajar la tasa de incidencia, que este martes se sitúa en 1.293 casos por casos por cada 100.000 habitantes, a fin de evitar el colapso sanitario y lograr que dentro de 14 días los comercios, la hostelería y el resto de actividades no esenciales puedan "reabrir". El regidor estima que unos 300 negocios echarán el cierre estas dos próximas semanas.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha pedido a la gente que salga de casa para lo "estrictamente necesario" y ha avanzado que serán estrictos con el cumplimiento de las medidas, si bien ha reconocido que no comparte el que la Junta no distinga entre las grandes superficies y los pequeños comercios, que "son seguros, cumplen con todas las medidas de desinfección y que por cuestiones de aforo no suelen tener a más de dos personas" en su interior.

"No son focos de transmisión y con lo que llevan pasado esto les lleva al cierre absoluto", ha lamentado el regidor, que ha reclamado a la Junta que articule ayudas directas, como las que ya recoge el presupuesto municipal, y un plan específico para este sector, "aunque el mejor apoyo sería no cerrarlos", ha advertido.