El Ayuntamiento de Córdoba activa desde el miércoles el nivel de preemergencia local por la borrasca ‘Charles’

Archivo - El parque de Colón cerrado en un día de lluvia en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencias del Ayuntamiento de Córdoba, presidido por el alcalde, José María Bellido, ha mantenido en la mañana de este lunes una sesión extraordinaria ante la previsión meteorológica de los próximos días, según la cual la capital podría verse sometida a intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento como consecuencia de la borrasca 'Charles'. Como medida anticipatoria, se ha acordado la activación de la fase de preemergencia local desde las 09,00 horas del miércoles, 11 de noviembre, y con carácter indefinido.

Durante la reunión, se ha analizado la información disponible por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del servicio meteorológico propio contratado por el Consistorio cordobés, a fin de establecer los periodos donde se espera mayor riesgo de precipitación y analizar el dispositivo pertinente que debieran activar los distintos servicios municipales.

Con base en este riesgo, se ha establecido un despliegue específico de vigilancia por parte de la Policía Local en arroyos y en pasos a nivel, al igual que en las zonas con más riesgo de anegaciones. De igual modo, se ha implementado durante las últimas semanas el protocolo de comprobación de vehículos y sistemas de iluminación portátil; similar al que ha aplicado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) con sus remolques específicos y sistemas de bombeo y achique de agua.

Por otra parte, la sesión ha servido para repasar los servicios ordinarios que han realizado las diferentes delegaciones y empresas municipales a fin de prevenir posibles incidencias por episodios de fuertes lluvias. En este sentido, destacan especialmente las labores de limpieza y acondicionamiento en los distintos arroyos del término municipal para evitar el desbordamiento de los cauces.

Hasta la fecha, los técnicos de la Delegación de Infraestructuras han finalizado la intervención en varios tramos críticos que suman cerca de 5.000 metros de cauces adecentados. Entre ellos se encuentran el arroyo Fuente la Lancha, donde se ha intervenido hasta su práctica desembocadura en el Guadalquivir, a la altura de la urbanización de Las Cigüeñas, el arroyo Guadalbarbo, el arroyo Huerta Mayorga en la zona de Majaneque, el arroyo Llano del Mesonero y el arroyo Montón de Tierra, entre otros.

En paralelo a este bloque de actuaciones ya finalizadas, el Ayuntamiento mantiene desplegados a sus equipos para completar acciones en los arroyos Llanos del Mesonero y en el arroyo Llanos del Alamillo, donde se está cooperando en las labores de limpieza con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

LABOR DE EMACSA Y SADECO

Asimismo, las empresas municipales Sadeco y Emacsa han desarrollado múltiples servicios para evitar la anegación de zonas urbanas de Córdoba y sus barriadas. Las intervenciones de Sadeco se han concentrado en 25 calles con alta densidad de arbolado para evitar que la acumulación de hojas bloquee la evacuación de agua a través de la red de alcantarillado; una secuencia de trabajo que completan los técnicos de Emacsa al revisar y limpiar el interior de estos sumideros.

De hecho, durante el año 2026, Emacsa ha mantenido un programa de revisión de la red de saneamiento que ya ha certificado 36.500 actuaciones sobre imbornales y la limpieza de 115 kilómetros de la red de colectores de Córdoba capital. Una coordinación que se verá reforzada durante los días en que se prolongue la fase de preemergencia, pues se mantendrán servicios de vigilancia activa para dar respuesta a cualquier necesidad, al igual que se ha previsto en la empresa pública de autobuses (Aucorsa).

El Comité de Emergencias del Ayuntamiento ha recordado, igualmente, los protocolos existentes para el cierre de parques y jardínes, así como de ciertas instalaciones municipales como el zoológico o la Ciudad de los Niños. Una labor para la que ya se encuentra en preaviso personal de la Delegación de Infraestructuras, en caso de considerarse necesario su activación.