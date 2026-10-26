El Ayuntamiento de Córdoba acuerda con Adif firmar un convenio de cesión para mantemiento de la pasarela de Villarrubia

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha mantenido este lunes un encuentro con responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para abordar el proyecto de la pasarela peatonal sobre las vías del tren en Villarrubia, y han acordado que será esta entidad pública dependiente del Gobierno de España la que ejecute la actuación para luego cederle las competencias al Consistorio, que se encargaría así del mantenimiento de la instalación. Dicha cesión sería por un plazo a fijar aún que estaría entre los 50 y los 75 años.

En una nota, Ruiz Madruga ha afirmado que este acuerdo tendrá que materializarse en un convenio que fije las condiciones de dicha cesión y las obligaciones de ambas administraciones en el proceso.

La pasarela peatonal de Villarrubia, tal y como ha recordado el delegado, "es una demanda vecinal de hace años y busca eliminar el paso subterráneo actual y conectar ambas partes de la barriada, ganando así en accesibilidad y en seguridad".

Con el acuerdo alcanzado en la reunión de este lunes, el camino que queda por delante pasa por rubricar el convenio, dejando atrás la idea inicial de que el Consistorio asumiera la cofinanciación de la construcción de la pasarela a cambio de que Adif autorizara un nuevo apeadero en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC).