Los Barrios (Cádiz) acoge trabajos de emergencia en el cauce del río Palmones por las borrascas

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, viendo los trabajos de emergencia en el cauce del río Palmones. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El cauce del río Palmones, a su paso por el término municipal de Los Barrios (Cádiz), acoge trabajos de emergencia para restituir la zona tras los daños ocasionados por el paso de la sucesión de borrascas del pasado invierno. Esta actuación se desarrolla en el entorno del río y sus afluentes para recuperar la normalidad en este enclave en el ámbito del dominio público hidráulico, según ha indicado la Junta.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, otros representantes municipales y el equipo técnico encargado de estas tareas han acudido a esta zona para ver la marcha de los trabajos de emergencia, que se encuentran en su última fase, según ha señalado en una nota la Junta.

Asimismo, ha explicado que estas tareas de emergencia se orientan a la restauración y limpieza del cauce y sus márgenes dentro del dominio público hidráulico. Incluyen la retirada de árboles caídos o con riesgo de caída que obstruyen el cauce, la eliminación de tapones de vegetación y de tocones, el desbroce de márgenes y cañaverales, la recogida de residuos depositados en las riberas, la extracción de sedimento y la limpieza de obras de paso, así como la recuperación de caminos y accesos al cauce para las labores de vigilancia y mantenimiento. Los sedimentos retirados se extienden y se colocan en las márgenes próximas, para recuperar la sección hidráulica en los puntos afectados.

Durante el recorrido, los asistentes han recordado los daños ocasionados por el tren de borrascas, que han requerido la reparación desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en colaboración técnica con el Ayuntamiento barreño para la realización de los trabajos.

La Junta ha recordado que en Los Barrios, las crecidas extraordinarias afectaron al río Palmones y a sus afluentes Guadacorte y Benharás, provocando la caída e inclinación de arbolado sobre el cauce, así como la acumulación de sedimentos en el lecho y en las obras de paso, y depósito de restos vegetales y residuos arrastrados en las riberas, lo que redujo su capacidad de desagüe. En el entorno del núcleo urbano, el agua llegó a alcanzar viviendas próximas al río y, en la zona de Benharás, el parque fluvial y varios caminos.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, ha destacado la importancia de la colaboración con los ayuntamientos para el desarrollo de estos trabajos de emergencia en la comarca y en la provincia. También ha mencionado que, a través de este tipo de tareas se intenta devolver a los ríos su funcionalidad tras la sucesión de borrascas y reducir la vulnerabilidad del territorio en el ámbito del dominio público hidráulico.

Los trabajos de emergencia en el río Palmones, que están en su última fase, se han desarrollado por tramos desde el verano a lo largo de cerca de diez kilómetros al noroeste y oeste del núcleo urbano, en un entorno en el que confluyen la autovía A-381, el corredor verde Dos Bahías y varias vías pecuarias, y combinan el clareo y la poda de la vegetación de ribera con la retirada de árboles, tapones y lenguas de sedimento del cauce.

En el río Guadacorte, al este del casco urbano, se ha actuado en un meandro de unos 385 metros próximo a su confluencia con el Palmones, con la retirada de árboles caídos sobre el cauce, la tala de eucaliptos con riesgo de caída y la extracción de los acarreos acumulados en el interior del meandro. Además, en el arroyo de Benharás, también afluente del Palmones, se han retirado eucaliptos de gran porte y se ha desbrozado el cauce, incluyendo la eliminación de cañas.

La Junta ha señalado que estos trabajos han sido objeto de seguimiento semanal sobre el terreno, con visitas de los servicios técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en las que se han fijado las prioridades de actuación y los criterios para la retirada de sedimentos, dentro de la supervisión técnica que esta consejería realiza de las actuaciones de emergencia ejecutadas tras el tren de borrascas.

Finalmente, ha recordado que los trabajos de emergencia en el entorno del río Palmones a su paso por Los Barrios se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa con un coste de unos 600.000 euros y tienen su continuidad en este río y sus afluentes en términos municipales de La Janda.