El Ayuntamiento de Córdoba adelanta a las 12,00 horas el cierre de parques y jardines por alerta naranja de la borrasca

Archivo - El parque de Colón cerrado en un día de lluvia en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, ante el nuevo nivel de alerta naranja por fuertes lluvias y rachas de viento decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), como consecuencia del paso de la borrasca 'Charles', ha adelantado a las 12,00 horas de este miércoles el cierre de parques y jardines.

Así lo ha informado el Consistorio, que ha acordado la adopción de distintas medidas preventivas ante los avisos meteorológicos y que, con el objetivo de garantizar la seguridad, ha decidido cerrar, a partir de las 12,00 horas de este miércoles, los parques y jardines de la ciudad, así como el Centro de Conservación Zoológico de Córdoba, la Ciudad de los Niños y las Niñas, el Jardín Botánico y los jardines del Alcázar.

Estas instalaciones permanecerán cerradas hasta que finalicen los avisos meteorológicos y se hayan completado las correspondientes las labores de revisión para garantizar que reúnen las condiciones adecuadas para su reapertura.

Asimismo, se ha establecido la restricción de las actividades al aire libre durante el período de vigencia de los avisos meteorológicos, con especial atención a aquellas que se desarrollen en espacios arbolados o zonas expuestas a las fuertes rachas de viento.

En este sentido, el Ayuntamiento está trasladando a los centros educativos de la ciudad las recomendaciones preventivas para este episodio meteorológico, con el objetivo de que puedan tenerlas en cuenta en el desarrollo de su actividad.

De igual modo, se informa a las instalaciones deportivas municipales y a las entidades deportivas de la situación meteorológica y de las recomendaciones correspondientes para que adopten las medidas necesarias, teniendo en cuenta que no deben desarrollarse actividades al aire libre mientras se mantenga la situación de riesgo.

FASE DE PREEMERGENCIA LOCAL

El Ayuntamiento mantiene la activación de la fase de preemergencia local a partir de las 09,00 horas de este miércoles, con un refuerzo de la vigilancia y la coordinación de los distintos servicios para anticiparse a posibles incidencias derivadas de las precipitaciones y, especialmente, de las fuertes rachas de viento.

Al respecto, el Consistorio hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones y recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Asimismo, recomienda contactar con el 112 ante cualquier situación de emergencia.