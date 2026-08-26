El Ayuntamiento de Córdoba celebra los 100 años de Ana López dentro del programa 'Cordobeses Centenarios'

Eva Contador felicita a Ana López en su centenario. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este miércoles el cumpleaños número 100 de Ana López en el marco del programa 'Cordobeses Centenarios', una iniciativa que destaca la vida y las experiencias de los cordobeses que cumplen 100 años o más de vida.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Ana nació el 26 de agosto de 1926 en Córdoba y "tuvo una infancia sencilla y feliz junto a sus padres y hermanos. La religión ocupó desde muy pronto un lugar fundamental en su vida y, ya siendo adulta, decidió seguir su vocación religiosa e ingresar como monja en un convento de clausura de Osuna (Sevilla)".

Cuando su madre enfermó, "Ana solicitó abandonar el convento para poder dedicarse a sus cuidados. Tras su fallecimiento, se trasladó a vivir con una de sus hermanas, hasta que en mayo de 2012 ingresó en la residencia", donde continúa actualmente y donde "ha vivido este día tan señalado junto a su familia y las personas que la acompañan" en dicha residencia.

Para la teniente de alcalde delegada de Mayores del Ayuntamiento, Eva Contador, "la celebración de los 100 años de Ana ha estado cargada de emoción y cariño, y ha sido una oportunidad para reconocer toda una vida y, sobre todo, para escuchar y poner en valor su historia personal".

Contador ha añadido que "cada persona que alcanza esta edad nos ofrece un testimonio único de cómo ha cambiado nuestra ciudad y nuestra sociedad, y desde la Delegación de Mayores queremos que reciba el reconocimiento que merece".

El programa 'Cordobeses Centenarios' ha permitido "compartir durante estos años momentos muy especiales con mayores de la ciudad y sus familias, tanto en sus domicilios como en las residencias en las que viven o en el propio Ayuntamiento". Desde su inicio, en 2022, han sido 21 los cordobeses centenarios que han celebrado su cumpleaños junto a sus familias y la Delegación de Mayores del Consistorio.