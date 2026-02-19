El Ayuntamiento de Córdoba cifra en 4,5 millones los daños por el temporal en espacios e instalaciones municipales

Ribera del Guadalquivir a su paso por Córdoba capital, inundada al haber superado el río los cinco metros de crecida de caudal. A 6 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho balance este jueves de los daños causados por las borrascas continuas desde final de enero y principio de febrero, que se cuantifican en 4,5 millones de euros "sólo en espacios públicos, infraestructuras e instalaciones municipales" para "superar esta emergencia".

En una rueda de prensa, el regidor ha apuntado que en la ciudad hay "mucho que reparar y muchos gastos" a afrontar en los próximos meses "hasta que todo vuelva, al menos, a como estaba cuando empezó este año 2026". De este modo, ha avisado de que la lista de daños en las instalaciones e infraestructuras municipales es "muy importante".

Ante ello, ha subrayado que "ahora toca reparar y poner en funcionamiento todo para que la ciudad vuelva a su total normalidad y seguir prestando un servicio público de calidad, como el que se prestaba". Con tal fin, van a solicitar las ayudas que salgan tanto de la Junta de Andalucía, como del Gobierno de España, "que también nos ayuden a nosotros, igual que nosotros estamos ayudando como ciudad", ha apostillado, recordando que el fondo de contigencia municipal son 1,7 millones de euros.

En el repaso ha detallado que en Emacsa es "donde hay mayor afección", con cerca de tres millones de euros de costes estimados, "ya que la magnitud del tren de borrascas y su duración han provocado daños en infraestructuras críticas principales, afecciones graves a la red de saneamiento y los gastos de la propia gestión extraordinaria de la emergencia".

LOS MÁS DESTACADOS

Entre los daños más destacados, ha citado la estación de bombeo de aguas residuales del Jardín Botánico, la estación de bombeo de aguas residuales de Majaneque, la estación depuradora de aguas residuales de La Golondrina, "la más afectada, con un daño de alrededor 700.000 euros", las EDAR de Los Ángeles, Alcolea y el centro penitenciario, la limpieza e inspección extraordinaria de la red, la atención de las roturas que se han producido en la red de saneamiento y los daños en el tanque de tormentas, "la segunda incidencia más cuantiosa, unos 500.000 euros".

En Policía Local, Bomberos y Protección Civil se han adquirido materiales para dotar de recursos para atender la emergencia por valor de 173.800 euros. En el Instituto de Gestión Medioambiental ha habido caída de "numerosos árboles y cuantiosos daños en cubiertas, en infraestructuras, tanto en el Real Jardín Botánico como en la Ciudad de los Niños, Molinos del Río y huertos urbanos", con una valoración preliminar de daños de 160.789 euros.

En el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) se han sufrido daños por las lluvias e inundaciones en el sótano del Gran Teatro, y también en paramentos de cubiertas exteriores, y en la cubierta del Teatro Góngora, que ascienden a 122.592 euros.

En Infraestructuras se han tramitado dos contratos de emergencia, el primero para el alquiler de maquinaria de asfaltado en frío y caliente por 80.200 euros, y otro para la contratación de camiones para la extracción de lodos por importe de 18.150 euros, con lo cual son 98.350 euros, a lo que se añaden los gastos que se siguen "acometiendo en estos mismos momentos para terminar las labores de recuperación", ha señalado Bellido.

En la empresa Cecosam hay daños por caída de medio centenar de árboles, gastos de maquinaria para retirarlos y talarlos, por unos 30.000 euros, y daños en al menos 33 panteones en el cementerio de San Rafael, por unos 40.000 euros. En Sadeco se ha adquirido y alquilado maquinaria por 64.915 euros.

En el Imdeco se han registrado más de medio centenar de incidencias, en campos de fútbol municipales, goteras y daños en pistas, salas interiores, piscinas municipales, con daños de impermeabilización y cubiertas, con 50.000 euros, de los que unos 20.000 euros sólo corresponden a la piscina de la calle Marbella, "que es la que tiene un mayor daño".

En el zoo, hay daños en la instalación y vegetación por 25.825 euros y cerca de 3.000 euros en el Centro de Educación Ambiental. Y en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones ha habido daños en el sistema de evacuación de aguas pluviales por 650 euros.

En horas extraordinarias, Bellido ha mencionado que ascienden a más de 5.126 horas en bomberos, policías, infraestructuras y participación ciudadana, por un importe aproximado de más de 300.000 euros que "ha habido que sufragar o vamos a pagar próximamente", a lo que "hay que añadir 30 contrataciones extraordinarias en Sadeco para afrontar los trabajos de limpieza, que han supuesto 432.446 euros".

PETICIÓN DE AYUDA A ADMINISTRACIONES

Respecto a la petición de ayudas a las administraciones para dichos gastos, el primer edil ha defendido que "no es sólo para responder a la emergencia propiamente dicha, es ir más allá y prepararnos mejor para la siguiente emergencia".

Al hilo, ha valorado que se pueda "actuar en cauces de arroyo, en la limpieza", así como "afrontar los planes de autoprotección, incluso a lo mejor hay que hacer en algunas urbanizaciones". "Queremos estar preparados", ha remarcado Bellido, quien cree que pueden "optar a conseguir suficiente financiación para afrontar también proyectos que han pasado a ser prioridad absoluta dentro del modelo de ciudad y de las prioridades del gobierno local" ante las emergencias.