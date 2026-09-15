El Ayuntamiento de Córdoba desarrollará el proyecto 'Smart Economy Córdoba' para avanzar en transformación digital

Archivo - La teniente de alcalde delegada de Modernización Digital del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Modernización Digital del Ayuntamiento de Córdoba ha recibido la máxima puntuación en la convocatoria de ayudas destinadas al 'Programa de Impulso a las ciudades territorios inteligentes para el fomento del desarrollo económico y productivo', de Red.es, correspondiente al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para desarrollar el proyecto 'Smart Economy Córdoba'.

Según ha informado el propio Ayuntamiento en una nota, la iniciativa ha obtenido una puntuación de 8,09 puntos, situándose en la primera posición de España. El proyecto cuenta con un presupuesto de 4.894.160,98 euros, de los que 4.160.036,83 euros serán aportados por Red.es, lo que supone el 85% de la inversión. Esta financiación resulta fundamental para poder llevar a cabo una iniciativa que permitirá al Ayuntamiento avanzar en la digitalización de sus servicios y en la generación de nuevas herramientas para el desarrollo económico local.

El proyecto incorporará inteligencia artificial, tecnología blockchain e identidad digital verificable para automatizar procedimientos administrativos, facilitar la relación digital con empresas y ciudadanía y mejorar la trazabilidad de las ayudas.

Entre sus actuaciones se encuentra la creación de una 'Business Wallet', que permitirá a las empresas acreditar digitalmente su identidad y representación ante el Ayuntamiento para evitar aportar reiteradamente la misma documentación. Además, se automatizarán cinco procedimientos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y tres líneas de ayudas del Imdeec.

La inteligencia artificial podrá, por ejemplo, analizar la documentación de determinadas declaraciones responsables y realizar una preevaluación que será posteriormente supervisada por el personal municipal. El proyecto contempla también una 'Wallet Social' para facilitar la gestión de ayudas de emergencia.

Así, los beneficiarios podrán escanear sus tickets y la inteligencia artificial podrá clasificarlos automáticamente, mientras que los trabajadores sociales mantendrán la supervisión y validación final. También se prevén pagos condicionados que permitan dirigir determinadas ayudas directamente a comercios locales.

La actuación tendrá una duración de 30 meses y también contempla la creación de una infraestructura digital común que pueda seguir utilizándose para nuevos servicios municipales, favoreciendo la interoperatibilidad y la reutilización de las soluciones desarrolladas. De esta forma, el proyecto no se limita a digitalizar trámites concretos, sino que crea una base tecnológica sobre la que el Ayuntamiento podrá desarrollar nuevos servicios digitales en el futuro.

La teniente de alcalde y delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales, ha destacado que "la concesión de esta ayuda supone un respaldo muy importante al trabajo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento para avanzar en la modernización y transformación digital de Córdoba. Nos permite dar un paso más y poner en marcha herramientas que van a tener una aplicación directa tanto en la gestión municipal como en la relación con las empresas y la ciudadanía".

Morales ha afirmado que "recibir la máxima puntuación en esta convocatoria es especialmente significativo porque supone un reconocimiento a la calidad y al carácter innovador del proyecto que hemos presentado. Estamos hablando de una iniciativa ambiciosa, pero también muy vinculada a las necesidades concretas de nuestra ciudad".