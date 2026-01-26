El Ayuntamiento de Córdoba destaca el crecimiento y avance del turismo en 2025, superando el millón de visitantes

Archivo - Los turistas hacen cola en el Patio de los Naranjos para entrar en la Mezquita-Catedral de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha destacado los datos turísticos hechos públicos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que arrojan una cifra total de visitantes a la capital de 1.001.282 durante todo el año 2025, una cifra que supone un incremento de un 3,10% respecto a 2024 y del 3,12% en relación a 2019.

En una nota, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha señalado que "es un dato muy positivo que refleja que el sector turístico está en constante crecimiento y avance", y ha hecho hincapié en que "hemos superado la barrera del millón de visitas, algo que no ocurría desde el año 2017".

Desglosado este dato por procedencias, el turista nacional, con un total de 537.098 viajeros, supone un incremento de un 2,96% respecto a 2019 y de un 6,46% en relación a 2024. Por su parte, el turista extranjero, con 464.184 visitantes, incrementa sus datos en un 3,31% respecto a 2019 y en un 0,54% sobre el año 2024.

Aguilar ha resaltado que "aunque crece tanto el turismo nacional como el extranjero, los visitantes españoles son los que más tiran de esa tendencia al alza, una tónica que es fruto del fuerte empuje que hemos dado a la promoción dentro del territorio nacional, con una importante campaña de impulso a aspectos como nuestro gran potencial gastronómico o de congresos, dos segmentos que nos están dando grandes alegrías".

Por comunidades autónomas, los que más han visitado la ciudad durante 2025 han sido los andaluces, seguidos por los madrileños, catalanes y valencianos. En cuanto al turismo de otros países, destacan los estadounidenses, franceses, italianos, británicos, chinos, alemanes y portugueses.

En 2025 se han registrado un total de 1.705.080 noches de hotel, que representa un 4,57% más que en 2019 y un 1,78% más que en 2024. El grado de ocupación ha quedado cifrado en 61,88 con un incremento de 0,07 puntos respecto al año 2019 y de un 1,61 puntos respecto al año precedente. La estancia media finaliza el año con 1,70 días, frente a 1,68 en 2019 y 1,72 en 2024.

Aguilar ha afirmado que "la ciudad es uno de los destinos más atractivos, tanto a nivel nacional como internacional, y es así porque la marca Córdoba está consolidada como un destino de referencia, con una oferta rica y variada que tiene su patrimonio monumental y cultural como principal reclamo, pero que ha sabido sumar nuevos nichos que actualmente atraen a muchos visitantes, como puede ser la gastronomía y el turismo activo".