El Ayuntamiento de Córdoba diseña medidas preventivas ante la previsión de lluvias a lo largo de la semana

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Córdoba, José María Bellido, ha presidido este lunes una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en la que se han consensuado medidas a adoptar ante la previsión de lluvias a lo largo de estos días que podrían traer consigo una crecida de los niveles del río Guadalquivir, tal y como señalan las predicciones meteorológicas, en especial para los últimos días de la semana.

Según ha informado el Ayuntamiento, por el momento se mantiene sin cambios el nivel de Preemergencia 0 activado desde la pasada semana. Ante esta situación, desde el Consistorio se van a reforzar, a través de la Policía Local, la vigilancia constante y presencial de los niveles del río en las zonas en las que históricamente se han registrado crecidas.

Junto a esto, se prestará especial atención a los arroyos y cauces del término municipal por su rápida respuesta ante episodios de lluvias intensas y por los antecedentes de incidencias registradas en otros episodios meteorológicos similares.

Asimismo, se adoptará en estas zonas de riesgo una labor de comunicación a los residentes para informarles de la situación y de la evolución de los niveles del río a lo largo de los próximos días. En esta labor colaborarán tanto agentes de Policía Local, como efectivos de Protección Civil.

Y se diseñarán planes de evacuación por si es necesario activarlos. En este punto se prevé la identificación previa de opciones e itinerarios alternativos ante el riesgo de crecidas que pudiesen afectar a caminos y carreteras.