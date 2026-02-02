Bernal entrega los Premios Gastroarte que reconocen "trayectorias que representan en cada plato la Marca Andalucía"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal,en la entrega de los Premios Gastroarte - JUNTA

MÁLAGA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha hecho entrega este lunes de los Premios Gastroarte, en el marco de la primera jornada del Salón de Innovación en Hostelería que se celebra en Málaga.

El consejero de Turismo ha valorado estas placas que reconocen "trayectorias y la forma de hacer de cada plato un menú de presentación de Andalucía".

En este sentido, ha recordado el compromiso de la Consejería con el sector que, por primera vez, podrá beneficiarse de las ayudas Pymetur, con hasta 200.000 euros para mejorar la accesibilidad o su adaptación climática. "Un paso más en nuestro compromiso con la excelencia de la Marca Andalucía", ha concluido.

En concreto, las ayudas Pymetur incorporará por primera vez a la hostelería como beneficiaria, con hasta 200.000 euros que permitirá a los establecimientos presentes en el Registro de Turismo de Andalucía ejecutar obras para mejorar la accesibilidad o la adaptación climática de sus negocios.